به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بررسی اطلاعات ثبتشده در سامانههای هوشمند تردد نشان میدهد در مردادماه امسال ۲ میلیون و ۷۶ هزار تردد بیناستانی در محورهای مواصلاتی گلستان به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به افزایش رفتوآمدهای جادهای در استان افزود: مقایسه آمار مردادماه امسال با مدت مشابه سال گذشته، از رشد ۱۲ درصدی ترددهای بیناستانی در گلستان حکایت دارد.
مصدقی ادامه داد: در این مدت بهطور میانگین روزانه ۶۶ هزار و ۹۹۷ وسیله نقلیه در محورهای استان تردد داشتهاند و بیشترین میزان تردد روزانه نیز در ۲۳ مردادماه با ثبت بیش از ۱۰۴ هزار وسیله نقلیه رقم خورده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان، محور علیآباد–گرگان را پرترددترین مسیر استان در مردادماه عنوان کرد و گفت: این محور با میانگین ۳۸ هزار و ۳۰ تردد در شبانهروز، بیشترین حجم عبور و مرور را در میان محورهای استان به خود اختصاص داده است.
وی همچنین با اشاره به سهم خودروهای غیربومی در ترددهای جادهای استان اظهار کرد: بر اساس دادههای ثبتشده، ۵۳ درصد از ترددهای یکتای خودروها در محورهای گلستان مربوط به وسایل نقلیه غیربومی بوده است.
مصدقی، رصد لحظهای و تحلیل دادههای ترافیکی را از ابزارهای مهم مدیریت شبکه راههای استان دانست و گفت: استفاده از ظرفیت سامانههای هوشمند و پایش مستمر ترددها، امکان مدیریت بهتر جریان ترافیک، شناسایی محورهای پرتردد و برنامهریزی هدفمند برای افزایش ایمنی کاربران جادهای را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: اطلاعات حاصل از سامانههای تردد، مبنای تصمیمگیری برای مدیریت ترافیک و اجرای برنامههای مرتبط با ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات در محورهای مواصلاتی استان قرار میگیرد.
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