۳۶تبعه بیگانه درزندان بسر می برند/جزئیات پرونده مخابرات هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله آبداریان بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات تعزیرات حکومتی استان برگزار شد، با بیان اینکه تعزیرات حکومتی در برخورد با قاچاق کالا و ارز به طور جدی وارد عرصه مبارزه شده است، بیان داشت: در حال حاضر ۳۶ تبعه بیگانه از کشورهای سومالی، هندوستان، پاکستان و افغانستان در زندان های استان هرمزگان بسر می برند.

وی عنوان کرد: در دو فقره پرونده قاچاق سوخت شناورهای حامل سوخت کشف و توقیف شد که ۲۴ تبعه خارجی اکثر آنها اهل کشور سومالی بوده اند بازداشت و پس از رسیدگی پرونده در محاکم قضایی به پرداخت جریمه و در صورت عدم توانایی پرداخت به حداکثر ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

به گفته آبداریان در پنج ماهه ابتدای امسال دوهزار و ۲۰۰ پرونده با موضوعیت قاچاق به تعزیرات حکومتی ارجاع شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش تشکیل پرونده داشته ایم. که در این مدت ۲۰۰میلیارد تومان محکومیت برای پرونده های قاچاق صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ برابر رشد داشت. در پنج ماهه سال ۹۴، ۵۰ میلیارد تومان محکومیت نقدی صادر شد.

وی خاطرنشان کرد: سیگار و دخانیات با تشکیل ۴۷۷ پرونده بیشترین پرونده در میان قاچاق کالا داشته است و بیشترین مبلغ جریمه به میزان ۱۳میلیارد تومان مربوطه به جریمه قاچاق البسه است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هرمزگان در مورد پرونده شکایت شرکتهای گیرنده خدمات از مخابرات استان هرمزگان بیان داشت: شرکت مخابرات استان هرمزگان آنتن هایی که در مناطق مختلف نصب کرده بود در اجاره جای گیرنده ها بر روی این آنتن ها اقدام به گران فروشی کرده بود.

وی افزود: شرکت های گیرنده خدمات سال ۹۴ بابت اجاره بهای بالای نصب گیرنده بر روی این آنتن ها به تعزیرات حکومتی شکایت کردند. خرداد ماه امسال مخابرات استان هرمزگان به پرداخت جریمه نقدی یک میلیارد تومان جریمه شد.

وی در مورد اجرای طرح مبارزه با عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار بیان داشت: طرح مبارزه با عرضه لوازم خانگی قاچاق در سطح بازار در راستای جلوگیری از عرضه تجهیزات پزشکی ، لوازم آرایشی و بهداشتی و کالای خانگی غیرقانونی به عنوان اولویت این اداره کل در سه ماهه سوم سال در دستور کار قرار می گیرد.

وی با اشاره به اینکه ۱۲ تا ۱۳ درصد حجم کالاهای وارده به استان مربوط به لوازم خانگی است خاطرنشان کرد: طبق اجرای این طرح تمامی کالاها باید دارای رمزینه و کد دار بوده و در سطح عرضه قابلیت تشخیص باشند و به شکل قانونی وارد کشور شده باشد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان یادآورشد: در اجرای این طرح بازاریان و مغازه داران باید مدارک و مستندات قانونی در واحد صنفی خود نگهداری کنند و به محض مراجعه همکاران این اسناد را ارائه دهند و در صورتی که اسنادی موجود نباشد طبق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا مجازات شدیدی اعمال می شود.

آبداریان گفت: کشف محموله ۵۲ کانتینر یخچال شامل یک هزار و ۷۱۶ دستگاه با عنوان اجزا و قطعات یخچال از یک شرکت داخلی اواخر سال ۹۴ وارد گمرکات استان شده بود، پرونده خردادماه امسال در تعزیرات حکومتی استان تشکیل و مردادماه حکم صادر شد.

وی گفت: شرکت به پرداخت ۲۱۰ میلیارد ریال و یک سال جلوگیری از فعالیت و مدیرعامل شرکت به ۷۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد که با قرار وثیقه آزاد شد.