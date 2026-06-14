به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی با اشاره به تداوم برگزاری میزهای خدمت در مناطق مختلف استان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۱ نهضت حضور میدانی مسئولان قضایی و اجرایی در قالب میزهای خدمت و کاروان‌های خدمت در محلات و مساجد استان آغاز شده و تاکنون نتایج قابل توجهی به همراه داشته است.

وی افزود: در این برنامه‌ها، مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهری و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه به صورت مستقیم در میان مردم حضور یافته و مسائل و مشکلات محلات را از نزدیک بررسی می‌کنند تا روند رسیدگی و حل مطالبات با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه این طرح در تمامی شهرستان‌های استان اجرا شده است، گفت: دستاورد این حضورهای میدانی تنها به رفع مشکلات اجرایی محدود نبوده و در مواردی به تصمیمات مهمی همچون ایجاد دو حوزه قضایی جدید در مناطق کم‌برخوردار کوهسارات مینودشت و پیشکمر کلاله نیز منجر شده است.

آسیابی با تأکید بر اینکه برای هر محله کم‌برخوردار یک پرونده ویژه در دادستانی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: مسائل مطرح شده در میز خدمت کیانشهر شامل کمبود روشنایی معابر، مشکلات حمل‌ونقل عمومی، ساماندهی زمین‌های رها شده، تعیین تکلیف زمین‌های اوقافی، تکمیل پل هوایی عابر پیاده و توسعه امکانات رفاهی و تفریحی بود که برای هر یک تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی همچنین به ظرفیت زمین‌های بلااستفاده در محلات اشاره کرد و گفت: با همکاری شهرداری‌ها می‌توان این فضاها را به پارک‌های محله‌ای، زمین‌های چمن مصنوعی و مراکز تفریحی برای کودکان و نوجوانان تبدیل کرد؛ اقدامی که پیش از این در برخی محلات گرگان و گنبدکاووس اجرا شده و آثار مثبتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی به همراه داشته است.

رئیس کل دادگستری گلستان درباره یکی از مجموعه‌های ورزشی واگذار شده به بخش خصوصی نیز اظهار کرد: بهره‌برداری خصوصی از امکانات عمومی نباید موجب محرومیت مردم محله از استفاده از این ظرفیت‌ها شود و این موضوع با هدف تأمین منافع عمومی مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار خواهد گرفت.

آسیابی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه شهروندان درباره افزایش قیمت کالاها اشاره کرد و گفت: بخشی از گرانی‌ها ناشی از شرایط اقتصادی کشور و بخشی نیز نتیجه سوءاستفاده برخی افراد است. البته رسیدگی به تخلفات صنفی و گران‌فروشی بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی است و دستگاه قضایی در حوزه‌هایی مانند احتکار و اخلال عمده در بازار ورود و برخورد قانونی می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه مصوبات این میز خدمت تا زمان تحقق کامل پیگیری خواهد شد، افزود: با همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر و سایر دستگاه‌های اجرایی، زمینه ارتقای زیرساخت‌ها و بهبود خدمات در محلات کیانشهر، خیام، گل‌تپه و پرستاران فراهم خواهد شد و مردم در آینده نزدیک شاهد نتایج این پیگیری‌ها خواهند بود.