به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صالحی، اظهار کرد: در پی تماس با واحد ارتباطات اورژانس و اعلام حادثه برق‌گرفتگی یک مرد در روستای خیرآباد پایین شهرستان رودان، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس خیرآباد به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل، ارزیابی اولیه صحنه انجام شد و مشخص شد مصدوم مردی ۴۱ ساله است که به دلیل سرقت‌های مکرر ترانس‌های برق، بدون رعایت اصول و نکات ایمنی اقدام به جوشکاری ترانس در بالای تیر برق کرده بود تا از سرقت آن جلوگیری کند.

مسئول اورژانس پیش‌بیمارستانی شهرستان رودان، بیان کرد: این فرد در حین انجام عملیات دچار برق‌گرفتگی شده و بر اثر آن حدود ۴۰ درصد از سطح بدن وی دچار سوختگی درجه دو شده است.

صالحی تصریح کرد: با همکاری نیروهای اتفاقات برق، مصدوم از بالای تیر برق به پایین منتقل شد و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه و مانیتورینگ قلبی، برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان علی‌بن‌ابیطالب (ع) رودان انتقال یافت.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در فعالیت‌های مرتبط با تجهیزات برق، خاطرنشان کرد: ایمنی باید در اولویت هر کاری قرار گیرد و پیشگیری کم‌هزینه‌ترین و مؤثرترین راه برای حفظ جان افراد است.

صالحی از شهروندان خواست از هرگونه فعالیت در مجاورت تجهیزات الکتریکی سنگین نظیر ترانسفورماتورها و ژنراتورهای برق خودداری کرده و پیش از انجام هرگونه عملیات در چنین محیط‌هایی، توصیه‌ها و هشدارهای کارشناسان شرکت برق و آتش‌نشانی را جدی بگیرند تا از بروز حوادث ناگوار، سوختگی‌های شدید، شوک الکتریکی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.