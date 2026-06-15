نشت گاز سمی در چاه جان یک نفر را در رودان گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن صالحی اظهار کرد: در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس مبنی بر وقوع حادثه در یک حلقه چاه در روستای فاریاب (محله بلکستان)، بلافاصله آمبولانس از پایگاه شهری رودان به محل اعزام شد.

صالحی در تشریح این حادثه افزود: مردی ۵۱ ساله برای انجام تعمیرات، وارد چاهی به عمق ۱۵ متر شده بود که به دلیل استنشاق گازهای سمی دچار خفگی شدید شد. در ادامه، دو برادر وی که برای نجات او وارد چاه شده بودند، خود نیز بر اثر استنشاق همان گازها دچار تنگی نفس شدند.

وی ادامه داد: همزمان آمبولانس پایگاه بیکاه به عنوان کد کمکی به محل اعزام شد و بالاخره با کمک اهالی محلی، دو مصدوم از چاه خارج شده و بلافاصله تحت اقدامات درمانی اولیه و اکسیژن‌تراپی قرار گرفتند، متأسفانه مرد ۵۱ ساله علی‌رغم تلاش نیروهای آتش‌نشانی، پس از خروج از چاه فاقد علائم حیاتی بود و به دلیل ایست قلبی ناشی از مسمومیت شدید تنفسی جان خود را از دست داد.

مسئول اورژانس رودان در ادامه تصریح کرد: دو مصدوم دیگر با حال عمومی مساعد، جهت بررسی بیشتر و دریافت خدمات تخصصی، به بیمارستان امام علی (ع) رودان منتقل شدند.

صالحی ضمن توصیه‌های ایمنی جهت پیشگیری از تکرار حوادث مشابه تاکید کرد: هرگز بدون تجهیزات ایمنی استاندارد وارد چاه نشوید، قبل از هرگونه عملیات تعمیر و نگهداری، حتماً از سیستم‌های تهویه قوی برای جابجایی هوا و از سلامت فضای داخل چاه مطمئن شوید، چاه‌ها مکان‌هایی با تهویه نامناسب هستند و احتمال وجود گازهای سمی بی‌رنگ و بی‌بو (مانند سولفید هیدروژن یا مونوکسید کربن) بسیار بالاست، در صورت وقوع حادثه و سقوط فرد در چاه، از ورود هیجانی و بدون تجهیزات برای نجات او جداً خودداری کنید؛ چرا که این اقدام تنها منجر به افزایش تعداد قربانیان می‌شود.