به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پاورلیفتینگ در دو رشته مولتیپرس و ددلیفت با حضور گسترده ورزشکاران از استان مازندران و چندین استان کشور به میزبانی شهرستان کلاردشت برگزار شد.
سامان قربانیان رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کلاردشت شامگاه شنبه در حاشیه این رقابتها اظهار کرد: تلاش کردیم میزبان شایستهای برای برگزاری این مسابقات باشیم. این دوره از رقابتها به یاد و خاطره ۱۶۸ دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب برگزار شد و امیدواریم یاد و نام این عزیزان همواره زنده بماند.
وی با آرزوی سلامتی و آرامش برای مردم ایران افزود: در این مسابقات بیش از ۲۰۰ ورزشکار از اکثر شهرهای استان مازندران و همچنین استانهای ایلام، فارس، کرمانشاه، گیلان، گلستان، سمنان و تهران حضور یافتند که نشاندهنده جایگاه مناسب این رقابتها در سطح کشور است.
در ادامه، بهروز حسنیمقدم، رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان کلاردشت، با اشاره به شرایط خاص حاکم بر کشور گفت: با وجود اینکه ورزشکاران در شرایطی همراه با استرس و اضطراب قرار دارند و از نظر روحی در وضعیت عادی نیستند، اما شاهد استقبال بسیار خوب ورزشکاران و حضور پرشور شرکتکنندگان در این مسابقات هستیم.
وی نظم و استمرار را مهمترین ویژگی موفقیت در رشتههای زیرمجموعه پرورش اندام دانست و افزود: ورزشکارانی که بهصورت منظم و مستمر تمرین میکنند، شانس بیشتری برای دستیابی به موفقیت دارند. در باشگاههای شهرستان نیز مربیان همواره ورزشکاران مستعد را زیر نظر دارند و برنامههای تمرینی را در سطح مسابقات اجرا میکنند تا در صورت نیاز، ورزشکاران با آمادگی مطلوب در رقابتها حضور یابند.
حسنیمقدم با اشاره به سطح بالای رقابتها اظهار داشت: رقابت در رده سنی بزرگسالان و اوزان منفی ۷۰ و ۸۰ و 90 کیلوگرم از جذابترین و رقابتیترین بخشهای مسابقات به شمار میرود.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام کلاردشت مهمترین چالش این رشتهها را آسیبهای ورزشی و ریزآسیبها عنوان کرد و گفت: این آسیبها ممکن است ورزشکار را برای مدتی یا حتی بهصورت دائمی از میادین ورزشی دور کنند؛ بنابراین رعایت اصول تمرینی و آمادگی جسمانی اهمیت ویژهای دارد.
حسنیمقدم ابراز امیدواری کرد رشتههای مولتیپرس و ددلیفت در آینده جایگاه شایستهتری در نگاه عموم مردم و مسئولان پیدا کنند و بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
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