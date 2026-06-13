https://mehrnews.com/x3cjRs ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ کد مطلب 6859286 استانها اردبیل استانها اردبیل ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸ آیین سنتی طشت گذاری در مسجد جامع اردبیل اردبیل- آیین سنتی طشت گذاری ماه محرم با حضور دستجات عزاداری در مسجد جامع اردبیل برگزار شد. دریافت 2 MB کد مطلب 6859286 کپی شد مطالب مرتبط مجوز مجموعهداری آثار تاریخی، فرهنگی مسجد عالیقاپو اردبیل صادر شد لطفی: اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی پارس آباد مشخص شدند هنرمند اردبیلی ۲ مقام نخست کشوری در عکاسی را کسب کرد اطهرنیاری: ۷ هزار نفر از موزه شهدای اردبیل در طول تابستان بازدید کردند برچسبها آئین طشتگذاری اردبیل ماه محرم و صفر
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