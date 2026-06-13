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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

آیین سنتی طشت گذاری در مسجد جامع اردبیل

آیین سنتی طشت گذاری در مسجد جامع اردبیل

اردبیل- آیین سنتی طشت گذاری ماه محرم با حضور دستجات عزاداری در مسجد جامع اردبیل برگزار شد.

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کد مطلب 6859286

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