هنرمند اردبیلی ۲ مقام نخست کشوری در عکاسی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بشیرزاده هنرمند مشگین‌شهر توانست در دو رقابت ملی عکاسی، مقام اول کشور را از آن خود کند. بشیرزاده در مسابقه عکاسی با موضوع «پیاده‌روی اربعین حسینی» که از سوی انجمن علمی و امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان گیلان برگزار شد، حائز رتبه نخست کشوری شد. همچنین در مسابقه ملی عکاسی با موضوع «محرم» به همت کانون قرآن و عترت دانشگاه الزهرا (س)، موفق به کسب مقام اول شد.

براساس سوابق هنری، مهدی بشیرزاده پیش‌تر نیز موفقیت‌های متعددی در سطح جهانی، ملی و استانی در رشته‌های گوناگون هنرهای تجسمی از جمله کارتون، کاریکاتور و عکاسی به دست آورده و از چهره‌های فعال عرصه فرهنگی و هنری کشور به‌شمار می‌رود.

گفتنی است، این افتخارات اخیر بیانگر استمرار خلاقیت و نقش اثرگذار او در فضای هنری و فرهنگی کشور است.