لطفی: اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی پارس آباد مشخص شدند

علی لطفی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند قانونی تشکیل هیئت اجرایی انتخابات اظهار کرد: بر اساس قانون، ۳۰ نفر از معتمدین اقشار مختلف جامعه در جلسه‌ای دعوت شدند که پس از اعلام داوطلبی و برگزاری فرآیند رأی‌گیری، ۸ نفر به‌عنوان اعضای اصلی و ۵ نفر به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهرستان پارس آباد انتخاب شدند.



وی با تأکید بر ضرورت فراهم بودن بسترهای امنیتی، اجرایی و قانونی انتخابات، گفت: رفتار و عملکرد مجریان انتخابات باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه شائبه‌ای در ذهن مردم ایجاد نشود، چراکه اعتماد عمومی، زیربنای مشارکت حداکثری در انتخابات است.



فرماندار شهرستان پارس آباد عنوان کرد: پس از برگزاری فرآیند قانونی رأی‌گیری، حسین فرهمند با کسب ۲۱ رأی، پرویز عابدپور و عادل قادری هرکدام با ۱۹ رأی، مراد برزگر و مهدی احمدزاده هرکدام با ۱۷ رأی، و کاظم ایرانی، علی برادران و رحمت حیدری هرکدام با ۱۶ رأی، به‌عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخاب شدند و همچنین سجاد رضایی، علی ارجمند، علی جلیلی، ولی عبدلی و محرم باوفا به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی معرفی شدند.