افتتاح ۱۲ مرکز معارف اسلام ناب در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا بهبودی در حاشیه آیین همایش «طلایه‌داران تبلیغ و تبیین» و افتتاحیه مراکز معارف اسلام ناب استان زنجان برگزار شد، گفت: مراکز معارف اسلام ناب باهدف تبیین معارف شیعی، اسلامی و انقلابی و در راستای منویات امامین انقلاب فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

مسئول حوزه معارف اسلامی استان زنجان با اشاره به تأکیدات امام شهید مبنی بر ضرورت تبیین معارف شیعی، معارف اسلامی و معارف انقلابی اظهار کرد: برنامه‌های آموزشی این مراکز بر پایه مبانی فکری حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب طراحی شده است.

حجت‌الاسلام بهبودی با بیان اینکه ۱۲ مرکز آموزش معارف اسلامی در سطح استان افتتاح شده است که از این تعداد ۶ مرکز فعال در شهرستان زنجان فعال هستند. افزود: در این مراکز پنج بسته آموزشی در قالب پنج کتاب با عناوین «معارف توحیدی»، «معارف ولایی»، «معارف معنوی»، «معارف انقلابی» و «معارف تمدنی» ارائه خواهد شد.

مسئول حوزه معارف اسلامی استان زنجان ادامه داد: دوره‌های آموزشی پیش‌بینی‌شده در قالب ۵۰ جلسه و ۵۰ ساعت آموزشی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان به مباحث دینی و معرفتی می‌توانند از این دوره‌ها بهره‌مند شوند.

وی با تأکید بر عمومی بودن این مراکز گفت: یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، عدم محدودیت در پذیرش مخاطبان است، به‌گونه‌ای که شرکت در دوره‌ها صرفاً مختص حوزویان یا دانشجویان نیست و عموم مردم می‌توانند در این برنامه‌ها حضور یابند.

بهبودی خاطرنشان کرد: شرکت در دوره‌های آموزشی این مراکز برای همه علاقه‌مندان رایگان بوده و آموزش‌ها توسط اساتید مجرب و توانمندی ارائه خواهد شد که دوره‌های تخصصی و توانمندسازی لازم را در سطح کشور گذرانده‌اند.

مسئول حوزه معارف اسلامی استان زنجان تصریح کرد: در پایان دوره‌ها نیز برای شرکت‌کنندگان گواهی حضور و گذراندن دوره صادر خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد، با راه‌اندازی این مراکز، زمینه گسترش معارف اسلامی، ارتقای سطح آگاهی‌های دینی و تقویت مبانی اعتقادی در میان اقشار مختلف جامعه بیش‌ازپیش فراهم شود.