امام جمعه بیجار: هیئات مذهبی سنگر تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خورشیدی شامگاه شنبه در تجمع شبانه مردم دیار گروس و سالروز شهدای جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: شهدای جنگ ۱۲ روزه با ایثار و فداکاری خود از کشور دفاع کردند و زنده نگه داشتن یاد و خاطره این شهدا، وظیفهای فرهنگی و اجتماعی است.
وی افزود: حضور پرشور مردم در برنامهها و اجتماعات مختلف طی روزهای گذشته نشاندهنده بصیرت، آگاهی و پایبندی آنان به ارزشهای انقلاب اسلامی است.
امام جمعه بیجار با اشاره به تقارن ایام محرم با سالگرد شهدای جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: این همزمانی فرصت مناسبی برای تبیین مفاهیم ارزشمندی همچون ایثار، مقاومت، ولایتمداری و دفاع از حق در جامعه است.
حجتالاسلام خورشیدی ادامه داد: هیئات مذهبی، تکایا و مساجد از مهمترین پایگاههای فرهنگی جامعه اسلامی هستند و نباید اجازه داد این مراکز دینی و تربیتی تضعیف شوند.
وی تصریح کرد: بسیاری از شخصیتهای اثرگذار، شهدا و رزمندگان انقلاب اسلامی در فضای معنوی هیئات، مساجد و مجالس اهلبیت(ع) رشد کردند و این نشان میدهد که این مراکز چه نقش مهمی در تربیت نسلهای آینده دارند.
عاشورا و درس مهم نقش خواص در بزنگاههای تاریخی
امام جمعه بیجار با اشاره به درسهای واقعه عاشورا گفت: یکی از موضوعات مهمی که باید همواره مورد توجه قرار گیرد، نقش خواص در حوادث تاریخی است؛ چراکه برخی افراد در زمان امام حسین(ع) با سکوت، همراهی یا رفتار نادرست زمینه تقویت جبهه باطل را فراهم کردند.
وی افزود: در زیارت عاشورا از افرادی یاد شده که اگرچه مستقیماً در میدان جنگ حضور نداشتند، اما با عملکرد خود زمینهساز حوادث تلخ شدند.
حجتالاسلام خورشیدی خاطرنشان کرد: کسانی که با حمایت، سکوت یا فراهم کردن زمینه برای دشمن، مسیر حق را تضعیف کنند، در پیامدهای آن مسئولیت دارند.
بصیرت؛ نیاز امروز جامعه
وی با تأکید بر ضرورت افزایش بصیرت در جامعه گفت: امروز نیز افراد باید نسبت به شرایط زمان، دشمنشناسی و تشخیص درست مسائل آگاهی داشته باشند.
امام جمعه بیجار ادامه داد: گاهی سکوت در زمان لازم و گاهی سخن گفتن در جای نادرست، میتواند هزینههایی برای جامعه ایجاد کند و خواص باید نسبت به جایگاه و مسئولیت خود هوشیار باشند.
حجتالاسلام خورشیدی با بیان اینکه مردم ایران همواره در بزنگاههای حساس حضور آگاهانه داشتهاند، گفت: حفظ وحدت، تقویت بصیرت و ادامه مسیر شهدا، از مهمترین نیازهای امروز جامعه اسلامی است.
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