به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که افراد مسنتر وقتی به اشتباهات گذشته و فرصتهای از دست رفته فکر میکنند، ناامیدی کمتری را تجربه میکنند.
محققان دریافتند که افراد مسنتر همچنین پشیمانیهای اخیر کمتری را نسبت به بزرگسالان جوانتر گزارش میکنند.
«جولیا نولته»، محقق اصلی و استادیار روانشناسی اقتصادی در دانشگاه تیلبورگ هلند، در یک نشست خبری گفت: «پشیمانی، احساس فوقالعاده شایعی است. تقریباً همه ما در زندگی شخصی و حرفهای خود پشیمانیهای بزرگی را تجربه میکنیم- از ازدواج با فرد نامناسب گرفته تا تمام نکردن دانشگاه.»
او افزود: «خبر خوب این است که برای بسیاری از ما، به نظر میرسد احساس پشیمانی با افزایش سن کمرنگ تر میشود.»
برای مطالعه جدید، محققان ۹۰ بزرگسال آمریکایی بین۲۱ تا ۸۹ سال را مورد بررسی قرار دادند و از آنها خواستند تا حداکثر پنج پشیمانی از سال گذشته و پنج پشیمانی بلندمدت را فهرست کنند.
سپس تیم از شرکتکنندگان خواست تا بر مهمترین پشیمانی بلندمدت و اخیر خود تمرکز کنند و آنها را با جزئیات توصیف و رتبهبندی کنند. رتبهبندیها شامل عواملی مانند مدت زمان وقوع آنها، احساساتی که برانگیخته شده بودند و آنچه میتوان برای مدیریت پشیمانی انجام داد، بود.
نتایج نشان داد که بزرگسالان مسنتر پشیمانیهای اخیر کمتر و با شدت عاطفی کمتری را گزارش کردند.
محققان دریافتند که آنها همچنین بیشتر از اینکه از انجام یک اقدام اشتباه پشیمان شوند، بیشتر از "فرصتهای از دست رفته" پشیمان بودند.
نولت گفت: «هنوز دقیقاً مشخص نیست که چرا پیری نحوه تجربه پشیمانی افراد را تغییر میدهد، یا اینکه آیا این تفاوتها منعکس کننده تغییرات نسلی است تا تفاوتهای سنی.»
نولت گفت: «تحقیقات آینده همچنین ممکن است بررسی کند که آیا افراد جوانتر و مسنتر به دلایل و اهداف روانشناختی یکسانی پشیمانی را تجربه میکنند یا خیر.»
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