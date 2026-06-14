به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پرسش‌های متداول درباره متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سال ۱۴۰۵، یکی از سئوالات این بوده است که آیا کمک‌هزینه مسکن و کمک به تأمین معیشت در سال ۱۴۰۵ حذف شده است.

سازمان تامین اجتماعی، پاسخ داده است که این مبالغ همچنان پرداخت می‌شود، اما افزایش نیافته است.

کمک‌هزینه مسکن ماهانه ۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال و کمک به تأمین معیشت ماهانه ۶ میلیون ریال، به مشمولان پرداخت خواهد شد.

کمک هزینه مسکن، کمک معیشت(بن) و از سال۱۴۰۳، حق تاهل پرداختی به مشمولین قانون کار مشمول کسر حق‌بیمه بوده و در اصل مستمری مشمولین (محاسبه میانگین دو سال آخر) منظور و پرداخت می‌شوند و پرداخت مضاعف و جداگانه این مزایا جزء تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی محسوب نمی‌شود.