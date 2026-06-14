دشمن در لباس دوستی وحدت ما را هدف قرار داده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی صبح یکشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن استان همدان با تشریح راهبرد دفاعی کشور در شرایط کنونی، اظهار کرد: آنچه امروز در سطح کلان کشور در جریان است، از دفاع در تنگه هرمز و صیانت از مرزهای خاکی گرفته تا پیچیدهترین لایههای دیپلماسی، همگی اجزای یک «بسته کامل دفاعی» در برابر دشمنان هستند که به صورت یکپارچه مدیریت میشود.
وی با بیان اینکه توانمندیهای کشور مکمل یکدیگر هستند، افزود: ما به همان اندازه که به حضور نیروهای مسلح مقتدر در مرزها، امنیت دریا، توان موشکی و پدافند هوایی نیاز داریم، به حضور مردم در میدان و فعالسازی دیپلماسی نیز نیازمند هستیم چرا که منطق حکمرانی نشان داده جنگ و تقابل را نمیتوان بدون ابزار گفتوگو، دیپلماسی و رایزنیهای دیپلماتیک به نتیجه مطلوب رساند.
استاندار همدان در تبیین اولویتهای نظام جمهوری اسلامی گفت: هدف غایی ما رفع سایه جنگ و ناامنی از سر مردم است و تمامی تلاشهای مسئولان در حوزههای اجرایی برای تحقق همین مسئولیت است ولی هر زمان جنگی بر ملت تحمیل شود، ما با تمام قوا دفاع خواهیم کرد و امروز جهان نیز اقرار دارد که پیروزِ میدان، جمهوری اسلامی ایران است.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای دستیابی به آتشبس در جبهههای مختلف، خاطرنشان کرد: این واقعیت که دشمنان، قدرت ایران را شکستناپذیر میدانند و کشورهای بسیاری برای پایان دادن به درگیریها پادرمیانی میکنند، گواه روشنی بر قدرت بازدارندگی کشور است؛ چرا که طرفهای مقابل به خوبی واقف هستند که هرگونه ورود به درگیری با ایران، خسارتهای سنگینی برای آنها به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در واقع، همه ما سربازان یک لشکر هستیم؛ گروهی در میدان نظامی حضور دارند، گروهی در دریا و هوا از امنیت دفاع میکنند و گروهی نیز در سنگر خدمت به مردم، مسئولیت مدیریت مسکن، معیشت و امنیت داخلی را بر عهده دارند تا خللی در معیشت مردم ایجاد نشود.
استاندار همدان در پایان با اشاره به توطئههای دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه،ادامه داد: پاشنه آشیل ما در شرایط کنونی، ایجاد اختلاف است. دشمن با ظاهری فریبنده و در لباس دوستی تلاش میکند تا ذهنها را پریشان کرده و وحدت ملی را هدف قرار دهد.
وی افزود: باید با قدرت، انسجام و هوشیاری به مسیر خود ادامه دهیم و ایمان داشته باشیم که این نظام با تکیه بر مردم و روحیه جهادی، در برابر هر نوع جنگ ترکیبی شکستناپذیر است.
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