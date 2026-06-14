مجوز استخدام ۶۶۱ نیروی پیمانی در سازمان بهزیستی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور، علی افشاری مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور، از اخذ مجوز جذب ۶۶۱ نیروی پیمانی در چهاردهمین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور با هدف ارائه بهتر خدمات در حوزه تأمین و تقویت نیروی انسانی اظهار کرد: سازمان بهزیستی کشور موفق شد مجوز استخدام پیمانی ۶۶۱ نفر را از سازمان اداری و استخدامی کشور دریافت کند تا این افراد از طریق چهاردهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی جذب شوند.

افشاری افزود: این سهمیه استخدامی مربوط به کلیه داوطلبان اعم از سهمیه آزاد،ایثارگران و معلولان خواهد بود.وی خاطر نشان ساخت،فرایند جذب مجوز یاد شده، از طریق آزمون فراگیر دستگاه‌های اجرایی صورت خواهد پذیرفت.

مدیرکل توسعه سرمایه انسانی و تشکیلات سازمان بهزیستی کشور همچنین به برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: در این زمینه جلسات متعددی با وزارت آموزش و پرورش برگزار شده و مقرر شده است افراد دارای معلولیت در مشاغل معلمی نیز امکان جذب و استخدام داشته باشند.

وی ادامه داد: فرایند اجرایی این موضوع در حال انجام است و پیش‌بینی می‌کنیم دومین آزمون استخدامی ویژه افراد دارای معلولیت در تابستان برگزار شود. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در این آزمون سه هزار و ۲۶۵ نفر از افراد دارای معلولیت در دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور استخدام خواهند شد.