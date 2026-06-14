به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هیات وزیران، تصویبنامه اصلاح آییننامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاههای اجرایی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده بود، ابلاغ شد.
بر اساس اصلاحات جدید، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو و جهاد کشاورزی بههمراه سازمانها و شرکتهای تابعه آنها از جمله ایمیدرو، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام کشور، رسماً در زمره دستگاههای مجاز برای پذیرش این اوراق قرار گرفتند.
همچنین سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستانهای دولتی، دانشگاههای علوم پزشکی و بانکها یا مؤسسات اعتباری غیربانکی نیز مجاز شدند در چارچوب قوانین و مقررات، مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی را از طریق پذیرش اوراق گام دریافت کنند.
اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی زنجیره تولید است که امکان تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را بدون نیاز به تسهیلات نقدی فراهم میکند. انتظار میرود گسترش پذیرش این اوراق در بدنه اجرایی دولت، موجب افزایش کارآمدی این ابزار و تسهیل مبادلات در بخشهای مختلف اقتصادی شود.
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