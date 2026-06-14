به گزارش خبرنگار مهر، رضا نظری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از جایگاه ممتاز استان در تولید محصولات دامی خبر داد و گفت: گلستان با تولید سالانه ۳۶۵ هزار تن گوشت مرغ، یکی از مهمترین مراکز تولید این محصول در کشور به شمار میرود و رتبه دوم تولید را در سطح ملی در اختیار دارد.
وی افزود: صنعت طیور گلستان نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد و بخش قابل توجهی از تولیدات این استان علاوه بر تأمین نیاز داخلی، به سایر استانهای کشور ارسال میشود.
وی افزود: در حال حاضر روزانه بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ تن مرغ در استان تولید میشود که حدود ۲۰ درصد آن در داخل استان مصرف شده و مابقی به استان تهران و بیش از ۱۴ استان دیگر کشور ارسال میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به وضعیت تولید تخممرغ در استان گفت: سال گذشته ۷۴ هزار تن تخممرغ در گلستان تولید شد که این میزان، جایگاه هشتم کشور را برای استان به همراه داشته است.
نظری ادامه داد: روزانه حدود ۱۵۰ تن تخممرغ در گلستان تولید میشود که نزدیک به ۴۰ درصد آن در داخل استان مصرف و بخش عمده تولیدات نیز متناسب با نیاز بازار به سایر استانهای کشور ارسال میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی بخش طیور استان اظهار کرد: صادرات تخممرغ از گلستان نیز در حال انجام است و در شرایط کنونی بخشی از تولیدات به صورت محدود به کشورهای عراق و افغانستان صادر میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: توسعه تولید، حفظ تعادل بازار و حمایت از تولیدکنندگان از مهمترین برنامههای این حوزه است و تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، سهم گلستان در بازارهای داخلی و خارجی بیش از پیش افزایش یابد.
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