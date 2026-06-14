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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷

۲ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال عوارض آلایندگی در آذربایجان غربی توزیع شد

۲ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال عوارض آلایندگی در آذربایجان غربی توزیع شد

ارومیه - مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: امسال بیش از ۲ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال عوارض آلایندگی در استان اخذ و میان شهرداری ‌ها و دهیاری ‌های مشمول توزیع شده است.

جعفر پورمختار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از مجموع عوارض آلایندگی توزیع شده در دو ماهه نخست امسال، شهرستان خوی بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اهمیت عوارض آلایندگی در توسعه زیرساخت‌های شهری و روستایی افزود: این منابع مالینقش مهمی در اجرای طرح‌ های عمرانی، خدماتی و زیست‌محیطی در مناطق مختلف استان ایفا و به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی همچنین با تشریح عملکرد سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۳۴ میلیارد و ۹۷۶ میلیون ریال عوارض آلایندگی در استان اخذ و توزیع شد.

پورمختار ادامه داد: در سال گذشته شهرستان ‌های تکاب، شوط و ارومیه به ترتیب بیشترین میزان عوارض آلایندگی را به خود اختصاص دادند که نشان‌ دهنده سهم بالاتر این مناطق از محل توزیع منابع یاد شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قوانین و مقررات مربوط به عوارض آلایندگی، منابع حاصل از این محل را برای توسعه متوازن مناطق و جبران بخشی از آثار ناشی از فعالیت واحدهای آلاینده در اختیار شهرداری ‌ها و دهیاری‌ها قرار می ‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل امور مالیاتی استان با جدیتدر مسیر وصول و توزیع قانونی عوارض آلایندگی گام برمی‌ دارد تا زمینه بهره ‌مندی هرچه بیشتر مناطق مشمول از این منابع فراهم شود.

کد مطلب 6859589

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