شناسایی۴۴۴تخلف صنفی در بازار گلستان؛پرونده متخلفان به تعزیرات ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی رستمانی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نظارت بر بازار یکی از مهمترین وظایف حوزه بازرگانی جهاد کشاورزی است و این مأموریت با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، پلیس امنیت اقتصادی و سایر دستگاههای مرتبط به صورت تیمی و مستمر انجام میشود.
وی افزود: از زمان آغاز اجرای طرح تشدید نظارتها تاکنون، سه هزار و ۶۷۲ مورد بازرسی از واحدهای عرضه کالاهای اساسی در سطح استان انجام شده که در نتیجه آن، ۱۸۱ پرونده تخلف صنفی برای متخلفان تشکیل و به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به برخورد با تخلفات حوزه قاچاق کالا گفت: در این مدت ۳۷ پرونده مرتبط با قاچاق کالا نیز تشکیل و برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح ارجاع شده است.
رستمانی ارزش ریالی پروندههای تشکیل شده در حوزه تخلفات صنفی و قاچاق کالا را بیش از ۲۱۱ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این آمار نشاندهنده جدیت دستگاههای نظارتی در صیانت از حقوق مصرفکنندگان و مقابله با سودجویی در بازار است.
وی با اشاره به آمار ثبت شده در سامانه نظارتی «سیمبا» خاطرنشان کرد: بیشترین تخلفات شناسایی شده مربوط به برخی کشتارگاهها، واحدهای عرضه مرغ و تخممرغ و همچنین نانواییها بوده است که برای آنها پروندههای قانونی تشکیل شده است.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه مجموع پروندههای ثبت شده در این بازه زمانی به ۴۴۴ مورد رسیده است، گفت: هدف اصلی دستگاههای نظارتی تشکیل پرونده و برخورد صرف نیست، بلکه تلاش میکنیم با افزایش نظارتها و آگاهیبخشی، زمینه کاهش تخلفات و ارتقای نظم بازار فراهم شود.
رستمانی تأکید کرد: حمایت از حقوق مصرفکنندگان، حفظ آرامش بازار و برخورد قاطع با متخلفان از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی و دستگاههای نظارتی استان است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.
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