به گزارش خبرنگار مهر، کیارش بیرانوند صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: با نزدیک‌شدن به فصل گرما و اتمام دوره پرورش، عملیات صید و روانه‌سازی بیش از ۳۰ تن ماهی قزل‌آلا از مزارع «پرورش در قفس» سد «مروک» به بازارهای مصرف آغاز می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر چهار قفس فعال در این دریاچه مشغول به تولید هستند که طبق پیش‌بینی‌های کارشناسی، طی چند روز آینده حدود ۳۰ تن ماهی قزل‌آلا از این قفس‌ها صید و برای تأمین نیاز بازار عرضه خواهد شد.

مدیرکل شیلات لرستان، افزود: این دوره از پرورش که با رهاسازی بچه‌ماهیان در آذرماه سال ۱۴۰۴ آغاز شده بود، اکنون باتکیه‌بر مدیریت علمی و بهره‌گیری از ظرفیت آب‌های داخلی به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

بیرانوند، عنوان کرد: تولید ماهی در قفس در سد «مروک» یکی از پروژه‌های موفق شیلات لرستان در حوزه بهره‌وری از ظرفیت‌های آبی است که علاوه بر اشتغال‌زایی، نقش مهمی در تولید پروتئین باکیفیت و ارزان‌قیمت در منطقه ایفا می‌کند.