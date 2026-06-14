اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای محمودآباد یزد در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر پارسائیان، با اشاره به برگزاری نشست تلفیقی کمیسیون‌های بودجه و عمران اظهار کرد: در این جلسه، موضوع اجرای پروژه روگذر شهدای محمودآباد با هدف ارتقای ایمنی ترافیکی و روان‌سازی عبور و مرور در این محدوده مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد مختلف اجرایی و مالی آن با حضور مدیران و کارشناسان ذی‌ربط مطرح شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت این پروژه در تکمیل شبکه ارتباطی شهر و نقش آن در کاهش گره‌های ترافیکی، همکاری با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) به عنوان یکی از ظرفیت‌های اجرایی کشور در دستور بررسی قرار دارد و جزئیات مربوط به نحوه اجرا و هماهنگی‌های لازم در این زمینه مورد توجه اعضای کمیسیون‌ها قرار گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: در نشست مشترک، ضمن تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی، اعضا بر لزوم دقت در تصمیم‌گیری‌های مالی و اطمینان از انطباق هزینه‌ها با شرایط واقعی اجرا تأکید کردند تا منافع شهر و حقوق شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ شود.

پارسائیان تصریح کرد: رویکرد شورا در بررسی پروژه‌های بزرگ شهری، تلفیق نگاه کارشناسی فنی و مالی است و تلاش می‌شود تمامی طرح‌ها با رعایت اصول شفافیت، صرفه و صلاح عمومی و بر اساس نیازهای واقعی شهر مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ علاوه بر رفع مشکلات ترافیکی، باید در چارچوب برنامه‌ریزی دقیق مالی و اجرایی انجام شود تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات شهری، از منابع عمومی نیز به شکل بهینه استفاده شود.

در نشست مشترک کمیسیون بودجه و کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد، موضوع اجرای پروژه روگذر شهدای محمودآباد و همکاری‌های اجرایی مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفت و اعضای کمیسیون‌ها دیدگاه‌ها و پیشنهادهای کارشناسی خود را مطرح کردند.