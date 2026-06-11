رونق تردد ایمن در کریدور شرق کشور؛ ۱۹همت پروژه زیرساختی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر پنجشنبه در در آیین آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح ایوانکی با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از ۱۹ هزار میلیارد تومان پروژه زیرساختی حوزه راه در این استان خبر داد.

وی با بیان اینکه این میزان اعتبارات در قالب ۱۶ پروژه عمرانی در استان سمنان در دست اجرا است، ابراز کرد: عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح ایوانکی یکی از این طرح های مهم است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ و نقل کشور با بیان اینکه این طرح ها به واسطه قرار گیری سمنان در کریدور مهم شمالشرق کشورمان اجرایی می شود، گفت: تسهیل در تردد و کاهش تصادفات در زمره اهداف این طرح ها است.

بازوند با بیان اینکه این طرح ها در دو حوزه بزرگراهی و آزادراهی اجرایی می شود، افزود: ۱۲ هزار میلیارد تومان مربوط به پروژه‌های آزادراهی و مابقی به طرح های بزگراهی مرتبط می شود.

وی با بیان اینکه تلاش می‌شود این طرح‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسند، گفت: اجرای این طرح ها در کاهش تصادفات جاده ای بسیار اهمیت دارد.

معاون وزیر راه با بیان اینکه کریدور شرق به غرب از سرخس تا بازرگان و کریدور آزادراهی حرم تا حرم در کنار کریدور شمال به جنوب از بندر امیرآباد تا بندرعباس در استان سمنان قرار دارد، گفت: تردد کریدور اصلی ریلی شرق کشور از این استان همگی نشان از ضرورت توجهات به استان مستعد سمنان دارد.