پس از ۱۴ سال انتظار؛ کلنگ تقاطع غیرهمسطح ایوانکی به زمین خورد

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی احداث تقاطع غیر همسطح ایوانکی با حضور مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور و استاندار سمنان خبر داد و افزود: این پروژه بعد از ۱۴ سال در فاز اجرایی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این پروژه از سال ۹۰ جز خواسته ها و مطالبات مردم قرار داشت، ادامه داد: امیدواریم با آغاز عملیات اجرایی طرح شاهد کاهش تصادفات و بار ترافیکی منطقه باشیم.

فرماندار گرمسار به اعتبار اجرای این پروژه اشاره کرد و توضیح داد: دو هزار و ۳۸۵ میلیارد ریال برای این طرح هزینه صرف خواهد شد.

همتی یادآور شد: اجرای این تقاطع به دلیل قرارگرفتن در مسیر محور مواصلاتی تهران به مشهد به لحاظ ارتقا ایمنی محدوده زیر گذر و روگذر حائز اهمیت است.

وی اظهار داشت: تسریع در اجرای این پروژه می تواند به صرفه جویی در مصرف سوخت و افزایش رضایت کاربران جاده ای نیز اثر گذاری مطلوب داشته باشد.