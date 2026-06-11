به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه مراسم کلنگ زنی تقاطع غیرهمسطح میدان پلیس اردبیل (در امتداد بزرگراه بسیج و خیابان شهید فاطمی)، محمود صفری شهردار اردبیل عصر پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد:با توجه به ترافیکی که در میدان پلیس ایجاد می‌شد، همه تقاطع‌ها و میدان‌ها توسط مشاور بررسی شدند و در نهایت، میدان پلیس به عنوان اولویت اول تعیین گردید.

وی افزود: خیابان ۵۵ متری شورابیل به خیابان ۴۵ متری متصل می‌شود که از میدان عوض‌زاده، مقابل آسایشگاه جانبازان، تا میدان پلیس امتداد دارد. این اتصال باعث ایجاد گره ترافیکی در آن نقطه می‌شد. علاوه بر این، مسیر دسترسی به دانشگاه‌ها (از جمله دانشگاه پیام‌نور و دانشگاه محقق اردبیلی) نیز از میدان پلیس می‌گذشت که خود عامل ترافیک دیگری بود. به همین دلیل، پس از بررسی‌های انجام‌شده، این میدان به عنوان اولویت اول تشخیص داده شد. و در فازهای بعدی، تقاطع‌های وحدت و ایثار نیز در اولویت قرار خواهند گرفت.

شهردار اردبیل گفت: همچنین از محدوده آسایشگاه جانبازان و میدان عوض‌زاده تا میدان پلیس، ۱۰ متر تعریض صورت می‌گیرد که کنترل ترافیکی را بهبود می‌بخشد و انتقال درختان نیز به همین منظور انجام می‌شود؛ بخشی از درختان به سمت شوروی و بخشی دیگر به پارک‌های نیازمند منتقل می‌گردد.

صفری ادامه داد: مدت زمان اجرای این پروژه دو سال پیش‌بینی شده، اما تلاش می‌کنیم ظرف ۱۸ ماه آن را تحویل شهروندان دهیم. این پروژه با اعتبار ۱۲۰۰ میلیارد تومان و توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا امروز کلنگ‌زنی شد.