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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

خورشیدی: حضور مستمر مردم در اجتماعات از مؤلفه‌های قدرت نظام اسلامی است

خورشیدی: حضور مستمر مردم در اجتماعات از مؤلفه‌های قدرت نظام اسلامی است

بیجار- امام جمعه بیجار گفت: حضور مستمر مردم در اجتماعات خیابانی طی ۱۰۵ شب گذشته، از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت نظام اسلامی و نشانه بصیرت، آگاهی و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی صبح یکشنبه در همایش استانی پرچمداران بصیرت که در مسجد موسی بن جعفر (ع) بیجار برگزار شد، اظهار کرد: مردم ایران اسلامی در ماه‌های اخیر با حضور آگاهانه و گسترده خود در صحنه‌های مختلف، بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب، نظام اسلامی و ولایت فقیه به نمایش گذاشتند.

وی افزود: یکی از شاخص‌های مهم اقتدار هر نظام، پشتوانه مردمی آن است و حضور مردم در اجتماعات و برنامه‌های مختلف طی بیش از یکصد شب گذشته، جلوه‌ای از این قدرت و سرمایه اجتماعی ارزشمند به شمار می‌رود.

امام جمعه بیجار با قدردانی از مداحان، شاعران آئینی و فعالان فرهنگی حاضر در این عرصه بیان کرد: مداحان و شاعران متعهد نقش مهمی در ایجاد شور، نشاط و حفظ فضای معنوی این اجتماعات داشته‌اند و شایسته تقدیر هستند.

وی ادامه داد: این عزیزان با هنر، شعر و مداحی خود توانسته‌اند پیام‌های ارزشی، انقلابی و دینی را به خوبی به مردم منتقل کنند و در حفظ و تداوم این حرکت‌های مردمی نقش مؤثری ایفا کنند.

خورشیدی تصریح کرد: مردم شهرستان بیجار و دیگر نقاط کشور در این مدت حقیقتاً حماسه آفریدند و با حضور خود نشان دادند که در دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی همواره در میدان هستند.

وی با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ همدلی، انسجام و وحدت در جامعه هستیم و همه اقشار به ویژه فعالان فرهنگی، مداحان و شاعران باید در این مسیر پیشگام باشند.

امام جمعه بیجار افزود: ظرفیت شعر آئینی و مداحی می‌تواند در تقویت وحدت ملی و همبستگی اجتماعی نقش مهمی ایفا کند و باید از این ظرفیت ارزشمند در راستای ایجاد همدلی و انسجام در جامعه بهره گرفت.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان همواره به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در میان مردم هستند اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری خود این توطئه‌ها را خنثی کرده‌اند.

خورشیدی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم گفت: عزاداری‌های امسال در فضایی متفاوت از سال‌های گذشته برگزار می‌شود و لازم است همه ما قدردان حضور و حماسه‌آفرینی مردم در صحنه‌های مختلف باشیم.

وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران برگرفته از فرهنگ عاشورا و نهضت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و هرچه داریم از برکت این مکتب انسان‌ساز است.

امام جمعه بیجار تأکید کرد: باید از ظرفیت مجالس عزاداری، هیئات مذهبی، مساجد و محافل دینی برای تبیین معارف عاشورا، تقویت روحیه انقلابی و افزایش بصیرت عمومی استفاده شود.

وی در پایان گفت: برگزاری باشکوه مراسم‌های محرم و استمرار حرکت‌های مردمی و انقلابی، زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی خواهد بود.

کد مطلب 6859700

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