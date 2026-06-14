به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خورشیدی صبح یکشنبه در همایش استانی پرچمداران بصیرت که در مسجد موسی بن جعفر (ع) بیجار برگزار شد، اظهار کرد: مردم ایران اسلامی در ماههای اخیر با حضور آگاهانه و گسترده خود در صحنههای مختلف، بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب، نظام اسلامی و ولایت فقیه به نمایش گذاشتند.
وی افزود: یکی از شاخصهای مهم اقتدار هر نظام، پشتوانه مردمی آن است و حضور مردم در اجتماعات و برنامههای مختلف طی بیش از یکصد شب گذشته، جلوهای از این قدرت و سرمایه اجتماعی ارزشمند به شمار میرود.
امام جمعه بیجار با قدردانی از مداحان، شاعران آئینی و فعالان فرهنگی حاضر در این عرصه بیان کرد: مداحان و شاعران متعهد نقش مهمی در ایجاد شور، نشاط و حفظ فضای معنوی این اجتماعات داشتهاند و شایسته تقدیر هستند.
وی ادامه داد: این عزیزان با هنر، شعر و مداحی خود توانستهاند پیامهای ارزشی، انقلابی و دینی را به خوبی به مردم منتقل کنند و در حفظ و تداوم این حرکتهای مردمی نقش مؤثری ایفا کنند.
خورشیدی تصریح کرد: مردم شهرستان بیجار و دیگر نقاط کشور در این مدت حقیقتاً حماسه آفریدند و با حضور خود نشان دادند که در دفاع از ارزشهای اسلامی و انقلابی همواره در میدان هستند.
وی با تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ همدلی، انسجام و وحدت در جامعه هستیم و همه اقشار به ویژه فعالان فرهنگی، مداحان و شاعران باید در این مسیر پیشگام باشند.
امام جمعه بیجار افزود: ظرفیت شعر آئینی و مداحی میتواند در تقویت وحدت ملی و همبستگی اجتماعی نقش مهمی ایفا کند و باید از این ظرفیت ارزشمند در راستای ایجاد همدلی و انسجام در جامعه بهره گرفت.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان همواره به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه در میان مردم هستند اما ملت ایران با بصیرت و هوشیاری خود این توطئهها را خنثی کردهاند.
خورشیدی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم گفت: عزاداریهای امسال در فضایی متفاوت از سالهای گذشته برگزار میشود و لازم است همه ما قدردان حضور و حماسهآفرینی مردم در صحنههای مختلف باشیم.
وی بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران برگرفته از فرهنگ عاشورا و نهضت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و هرچه داریم از برکت این مکتب انسانساز است.
امام جمعه بیجار تأکید کرد: باید از ظرفیت مجالس عزاداری، هیئات مذهبی، مساجد و محافل دینی برای تبیین معارف عاشورا، تقویت روحیه انقلابی و افزایش بصیرت عمومی استفاده شود.
وی در پایان گفت: برگزاری باشکوه مراسمهای محرم و استمرار حرکتهای مردمی و انقلابی، زمینهساز تقویت سرمایه اجتماعی و حفظ آرمانهای بلند انقلاب اسلامی خواهد بود.
نظر شما