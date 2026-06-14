ظرفیت انتقال داده در فیبر نوری ۵ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، محققان از توسعه سیستمی جدید خبر دادهاند که میتواند ظرفیت انتقال داده در شبکههای آینده، بهویژه برای کاربردهای هوش مصنوعی، را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
به زبان ساده، این فناوری بدون نیاز به تعویض زیرساختها یا کابلکشی جدید، امکان انتقال حجم بیشتری از داده را از طریق کابلهای فیبر نوری موجود فراهم میکند. به گفته پژوهشگران، این روش توانسته میزان ترافیک قابل انتقال را تا پنج برابر افزایش دهد و ظرفیت انتقال داده در هر هسته فیبر نوری را نیز حدود ۵۰ درصد بهبود بخشد.
در حال حاضر، اغلب شبکههای تجاری از ترکیب دو محدوده طول موج موسوم به «باند C» و «باند L» استفاده میکنند. باند C ستون فقرات اصلی انتقال داده محسوب میشود و باند L معمولاً برای افزایش ظرفیت شبکه به کار میرود.
پژوهشگران اکنون موفق شدهاند باند سومی به نام «باند S» را نیز به این ساختار اضافه کنند؛ موضوعی که باعث شده از اصطلاح «بزرگراه سهباندی» برای توصیف این فناوری استفاده شود. در این روش، فیبر نوری پهنتر نمیشود، بلکه بخش بیشتری از طیف نوری موجود در آن مورد استفاده قرار میگیرد.
اما چرا باند S تاکنون بهکار گرفته نشده بود؟ پاسخ در دشواری تقویت سیگنالهای این باند نهفته است. سیگنالهای نوری در مسافتهای طولانی بهتدریج تضعیف میشوند و شرکتهای مخابراتی برای جبران این افت از تقویتکنندههای اپتیکی استفاده میکنند. این تقویتکنندهها طی سالها برای باندهای C و سپس L بهینهسازی شدهاند، اما تقویت سیگنالهای باند S پیچیدهتر و پرهزینهتر بوده است.
با این حال، محققان چینی مدعیاند چالشهای مهندسی مرتبط با این فناوری را تا حد زیادی برطرف کردهاند و اکنون امکان استفاده تجاری از باند S فراهم شده است.
نکته مهم دیگر این پژوهش، استفاده از فیبرهای چندهستهای است. برخلاف فیبرهای نوری رایج که تنها یک هسته دارند، فیبر توسعهیافته در این پروژه از چهار هسته مجزا بهره میبرد. هر یک از این هستهها مانند یک مسیر مستقل برای انتقال داده عمل میکنند.
در نتیجه، به جای یک هسته و دو باند انتقال، این فناوری چهار هسته و سه باند نوری را بهطور همزمان به کار میگیرد؛ ترکیبی که جهشی چشمگیر در ظرفیت انتقال داده ایجاد میکند و میتواند به رفع گلوگاههای ارتباطی در کاربردهای پرمصرفی مانند هوش مصنوعی کمک کند.
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