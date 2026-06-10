جنگ علیه ایران کسب وکار استارلینک را در هند کساد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آو ایندیا، آژانسهای امنیتی هند تأییدیه نهایی مورد نیاز برای آغاز فعالیت استارلینک در این کشور را متوقف کردهاند. گزارشهایی مبنی بر استفاده از پایانههای استارلینک در جریان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، با وجود نداشتن مجوز فعالیت این سرویس در ایران، نگرانی مقامهای هندی درباره میزان کنترلپذیری این اپراتور آمریکایی اینترنت ماهوارهای در شرایط تنشهای ژئوپلیتیکی را افزایش داده است.
این بنبست همچنین روند تصویب پیشنهاد مربوط به قیمتگذاری طیف فرکانسی ماهوارهای را متوقف کرده؛ موضوعی که برای آغاز فعالیت تجاری استارلینک و سایر اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت ماهوارهای در هند ضروری است. بر اساس این گزارش و به نقل از منابع آگاه، چارچوب این پیشنهاد از سوی وزارت مخابرات هند نهایی شده، اما هنوز برای تصویب به هیئت دولت ارسال نشده است.
نشریه «مینت» نیز گزارش داده است که هند پس از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، رویکرد سختگیرانهتری در قبال خدمات ارتباطات ماهوارهای اتخاذ کرده است. در نتیجه این رویکرد، حتی اپراتورهای داخلی از جمله «جیو» و «ایرتل» که با شرکتهای ماهوارهای اروپایی همکاری میکنند نیز با نظارت و محدودیتهای بیشتری در قراردادها و فعالیتهای خود روبهرو شدهاند.
در همین حال، استارلینک تلاش کرده است نگرانیهای مقامهای هندی را کاهش دهد. این شرکت ضمن رایزنی با نهادهای ذیربط، در اظهارنامههای رسمی خود اعلام کرده که الزامات محلی مربوط به ذخیرهسازی دادهها را رعایت میکند. همچنین این شرکت زیرساختهایی در هند ایجاد کرده که شامل حدود ۱۰ ایستگاه دروازه (Gateway) و یک مرکز عملیاتی در بمبئی است.
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