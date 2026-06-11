به کارگیری هوش مصنوعی جمینای در کروم به خاورمیانه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هوش مصنوعی جمینای در مرورگر کروم همچنان در حال گسترش است و گوگل اعلام کرده اکنون به آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا نیز رسیده است.
این ویژگی هوش مصنوعی مرورگر اکنون تقریباً در همه مناطق جهان در دسترس است. البته در این مورد یک استثنای بزرگ وجود دارد و آن هم اروپا است.
جمینای در کروم یک دستیار شخصی برای وبگردی ارائه می کند که به کاربر امکان می دهد محتوای صفحات را خلاصه و اطلاعات موجود در تبهای مختلف را با هم مقایسه کند و علاوه برآن کارهای دیگری نیز انجام دهد.
همچنین این قابلیت با برنامههایی مانند تقویم، مپس و جی میل یکپارچه شده و به کاربر کمک میکند وظایف روزمره مانند ایجاد پیشنویس ایمیل یا بررسی جزئیات یک مکان را بهصورت خودکار انجام دهد.
اگر کاربر در یکی از مناطق جدیدی که این سرویس در آن فعالیت می کند حضور دارد و می خواهد آن را آزمایش کند، کافی است روی آیکون «Ask Gemini» در گوشه بالای سمت راست صفحه ضربه بزند. با این کار، یک نوار کناری برای گفتوگو با جمینای در تمام تبهای باز مرورگر نمایش داده میشود.
در کنار آن کاربر میتواند به ابزار داخلی تولید تصویر گوگل با نام«نانو بنانا۲»( Nano Banana 2 )دسترسی داشته باشد. کاربر برای استفاده از یکپارچهسازی با برنامهها نیز میتواند، برای مثال، از جمینای بخواهد رویدادی را به تقویم اضافه کند یا سفری را در مپس برنامهریزی کند.
به دلیل قوانین سختگیرانه GDPR در اتحادیه اروپا، جمینای در کروم و سایر قابلیتهای هوش مصنوعی عرضه آن در این منطقه نشدهاند. هر هوش مصنوعی که به دادههای مرورگر دسترسی داشته باشد، باید از نسخهای با امنیت بسیار بالا استفاده کند که اطلاعات کاربران را در داخل اتحادیه اروپا نگه دارد.
با این حال، برخی کاربران گزارش دادهاند که این قابلیت در نسخه آزمایشی Chrome Canary قابل دسترسی است. بنابراین ممکن است بهزودی در آلمان، فرانسه و سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز عرضه شود.
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