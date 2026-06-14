به گزارش خبرگزاری مهر، عقیل شکری در بازدید از روند بازسازی استادیوم ۲۰ هزار نفری علی دایی اظهار کرد: مجموعه ورزشی علی دایی به عنوان سرمایه ملی در مسیر احیا قرار دارد.

وی با اشاره به حمایت قاطع دیوان محاسبات برای تبدیل این مجموعه به قطب بین‌المللی ورزش افزود: اقدامات تحولی اداره‌کل ورزش و جوانان در بازسازی مجموعه علی دایی قابل تقدیر است.

مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تبدیل این پروژه به یکی از مهم‌ترین مراکز برگزاری رویدادهای ورزشی جهانی را یادآور شد و گفت: خوشبختانه در مقایسه با سنوات گذشته شاهد اقدامات شایسته و تغییرات ملموسی از سوی اداره‌ کل ورزش و جوانان هستیم.

وی ادامه داد: این مجموعه که در سال‌های اخیر تا حد زیادی رها شده و آسیب‌های جدی دیده بود، اکنون با پیش‌بینی اعتبارات لازم و خرید تجهیزات نوین، در مسیر بازگشت به چرخه خدمت‌رسانی قرار گرفته است.

شکری با تأکید بر نقش حمایتی این نهاد نظارتی تصریح کرد: دیوان محاسبات استان در کنار مجموعه ورزش و جوانان قرار دارد و در حوزه‌های کلیدی همچون تأمین آب پایدار مجموعه و جلب همکاری سایر ارگان‌ها، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل ادامه داد: هدف ما این است که این سرمایه ارزشمند بیت‌المال با بیشترین اثربخشی در اختیار جامعه ورزش استان قرار گیرد.

شکری ظرفیت‌های این مجموعه را فراتر از سطح استانی دانست و افزود: با تکمیل روند نوسازی، مجموعه علی دایی ظرفیت تبدیل شدن به یک قطب ملی و حتی بین‌المللی را دارد.

وی تصریح کرد: تحقق میزبانی‌های بزرگ جهانی مستلزم آن است که تمامی دستگاه‌های اجرایی با جدیت پای کار باشند تا زیرساخت‌ها متناسب با وسعت این پروژه عظیم تکمیل گردد.

مدیرکل دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی، وظیفه خود می‌دانیم بر نحوه بهره‌برداری از اموال عمومی نظارت دقیق داشته باشیم.

شکری گفت: ما به ‌صورت مستمر و برنامه‌ریزی شده روند توسعه این مجموعه را رصد خواهیم کرد تا هرچه سریع‌تر شاهد حضور ورزشکاران و اهتزاز پرچم افتخار در این استادیوم باشیم.