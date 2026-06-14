۸۸۰۰ نفر در استان بوشهر ارزیابی سلامت روان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین دارابی ظهر یکشنبه در پنجمین وبینار کشوری کمیته پیشگیری و رصد خودکشی با اشاره به اجرای برنامههای غربالگری گسترده در سطح استان اظهار کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا هفته نخست خردادماه، ۸ هزار و ۸۸۵ نفر در مراکز خدمات جامع سلامت استان از نظر وضعیت سلامت روان مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این تعداد ۳۵۵ نفر نیازمند دریافت خدمات مشاوره تشخیص داده و جلسات مشاوره فردی و گروهی بهصورت حضوری و غیرحضوری برای آنان برگزار شد.
وی با اشاره به تقویت حضور میدانی تیمهای تخصصی در مناطق آسیبدیده افزود: ۱۸ تیم دو نفره متشکل از روانشناسان با محوریت شهرستانها و محلات آسیبدیده اعزام شدند و با مراجعه حضوری، ۸۶۵ خانوار معادل ۲ هزار و ۵۹۵ نفر را مورد غربالگری قرار دادند.
وی افزود: در این فرآیند، ۲۸۵ نفر نیازمند دریافت خدمات مشاوره روانشناختی شناسایی شدند که خدمات لازم بهصورت فردی و گروهی و متناسب با گروههای سنی ارائه شد و ۱۹ نفر نیز جهت دریافت خدمات تخصصی به روانپزشک ارجاع شدند.
معاون بهداشت دانشگاه همچنین با اشاره به فعالسازی ظرفیت خطوط مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ و ۱۹۰ تصریح کرد: در دوره ۴۰ روزه جنگ، ۲ هزار و ۴۳۰ تماس با این خطوط برقرار شد که از این تعداد به هزار و ۳۵ تماس پاسخ داده و خدمات مشاورهای ۲۰ دقیقهای با هدف کاهش استرس، اضطراب و مدیریت شرایط بحرانی توسط روانشناسان مجرب ارائه شد.
دارابی در پایان تأکید کرد: پایش مستمر شاخصهای مرتبط با خودکشی در استان بوشهر نشاندهنده روند کاهشی این شاخصهاست که بیانگر اثربخشی مداخلات بهموقع، تقویت خدمات جامعهنگر و انسجام بینبخشی در حوزه سلامت روان است.
این وبینار با حضور مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر، معاون بهداشت دانشگاه، مدیرگروه سلامت روان معاونت بهداشت و نمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار و طی آن اقدامات بینبخشی و برنامههای حمایتی حوزه سلامت روان مورد بررسی قرار گرفت.
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