اعزام ۳۸۰ نفر از خانواده شهدای میناب به نجف

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا و خدمترسانی به این عزیزان، ۳۸۰ نفر از خانواده شهدای دانشآموز مدرسه «شجره طیبه» میناب با دو پرواز فوقالعاده این شرکت به عتبات عالیات اعزام میشوند.
بر اساس این گزارش، این پروازها روز ۲۵ خردادماه سال جاری با استفاده از دو فروند هواپیمای ایرباس ایرانایر در مسیر کرمان - نجف انجام خواهد شد.
پروازهای فوقالعاده برنامهریزیشده با شمارههای ۵۳۰۷ و ۵۳۱۵ به ترتیب در ساعتهای ۱۴:۱۰ و ۱۴:۴۵، زائران را از فرودگاه کرمان به نجف اشرف منتقل میکنند.
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این مأموریت، تمامی تمهیدات عملیاتی و خدمات فرودگاهی مورد نیاز را پیشبینی کرده است تا روند اعزام زائران با هماهنگی کامل و در شرایط مطلوب انجام شود.
خانوادههای معظم شهدای این حادثه در جریان این سفر معنوی، ضمن تشرف به بارگاه مطهر حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) در نجف اشرف، از دیگر اماکن مقدس عتبات عالیات نیز زیارت خواهند کرد.
برقراری این پروازهای فوقالعاده در چارچوب رویکرد «هما» برای تکریم خانوادههای معظم شهدا و ارائه خدمات هوایی متناسب با نیازهای ملی و اجتماعی برنامهریزی و اجرا شده است.
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