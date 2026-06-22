ازسرگیری پروازهای تبریز - مشهد پس از ۱۱۰ روز وقفه

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از برقراری مجدد پروازهای مسیر تبریز - مشهد و بالعکس پس از ۱۱۰ روز وقفه خبر داد.

بر اساس اعلام هواپیمایی ایران‌ایر، با هدف پاسخگویی به تقاضای زائران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع)، نخستین پرواز این مسیر از روز یکشنبه ۳۱ خردادماه از سر گرفته شد.

در نخستین پرواز این مسیر، هواپیمای شماره ۳۴۸۶ ساعت ۰۸:۲۵ از فرودگاه تبریز به مقصد مشهد مقدس به پرواز درآمد و ساعت ۱۰:۳۰ در فرودگاه مشهد به زمین نشست. همچنین پرواز برگشت با شماره ۳۴۷۸ ساعت ۱۱:۱۵ فرودگاه مشهد را ترک کرد و ساعت ۱۳:۲۰ وارد فرودگاه تبریز شد.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد پروازهای برنامه‌ای مسیر تهران - تبریز و بالعکس نیز از همان تاریخ بار دیگر در شبکه پروازی این هواپیمایی برقرار شده است.