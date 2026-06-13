۲۰ هزار زائر در ۱۷۰ پرواز به کشور بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام از عربستان سعودی از مرز ۲۰ هزار نفر عبور کرده و همزمان، بازگشت زائران در ایستگاه مشهد با انجام آخرین پرواز این مسیر با موفقیت به پایان رسیده است.

بر اساس اعلام ایران‌ایر، از آغاز عملیات بازگشت حجاج تا پایان روز ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵، نزدیک به ۲۰ هزار نفر از حجاج در قالب ۱۷۰ سورتی پرواز از فرودگاه جده به ایستگاه‌های مختلف کشور منتقل شده‌اند.

همچنین با انجام آخرین پرواز ورودی به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد در ساعت ۱۲ امروز، عملیات بازگشت حجاج در این ایستگاه با موفقیت خاتمه یافت.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به وقفه یک‌روزه ایجادشده در روند بازگشت حجاج به دلیل بسته شدن فضای هوایی کشور، اعلام کرد که برنامه پروازی پس از بازنگری در زمان‌بندی‌ها از سر گرفته شده است.

بر این اساس، عملیات انتقال حجاج در ایستگاه‌های باقی‌مانده شامل فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، زاهدان، شیراز، گرگان و اصفهان همچنان ادامه دارد و طبق برنامه‌ریزی جدید، ۲۴ خردادماه به پایان خواهد رسید.