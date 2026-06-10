به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات بازگشت حجاج بیت‌الله‌الحرام به کشور در روز چهارشنه، ۲۰ خردادماه با انجام ۱۰ سورتی پرواز از فرودگاه جده به چهار ایستگاه پروازی کشور ادامه دارد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پروازهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران امروز به مقصد فرودگاه‌های گرگان، اصفهان، فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی (ره) و شیراز انجام می‌شود.

طبق این برنامه، پرواز شماره ۱۵۲۱ از جده به گرگان ساعت ۱۵:۴۰ وارد کشور شده است.

در مسیر جده به اصفهان نیز دو پرواز با شماره‌های ۱۵۲۵ و ۱۵۰۹ به ترتیب در ساعات ۱۵:۴۵ و ۱۶:۰۰ به فرودگاه اصفهان رسیده است.

همچنین چهار پرواز از جده به فرودگاه بین‌المللی حضرت امام خمینی (ره) برنامه‌ریزی شده است که پرواز شماره ۱۵۱۳ ساعت ۱۶:۲۰، پروازهای شماره ۱۵۱۱ و ۱۵۵۹ به ترتیب در ساعات ۰۳:۲۵ و ۰۳:۴۰ بامداد و پرواز شماره ۱۵۲۳ ساعت ۰۳:۵۵ وارد فرودگاه امام خمینی (ره) می‌شوند.

در مسیر جده به شیراز نیز سه پرواز در نظر گرفته شده است که پرواز شماره ۱۶۵۷ ساعت ۱۶:۵۰ و پروازهای شماره ۱۵۰۷ و ۱۵۱۵ ساعت ۰۴:۰۰ بامداد روز ۲۱ خرداد در فرودگاه شیراز به زمین خواهند نشست.

گفتنی است روند انتقال و بازگشت حجاج به شهرهای مقصد بدون وقفه ادامه دارد و عملیات بازگشت زائران از سرزمین وحی طبق برنامه در حال انجام است.