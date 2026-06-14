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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

قمی: فاز نخست کمربندی پاکدشت تا پایان سال تکمیل می‌شود

قمی: فاز نخست کمربندی پاکدشت تا پایان سال تکمیل می‌شود

پاکدشت- فرماندار پاکدشت از پیگیری ویژه برای رفع موانع اجرایی پروژه کمربندی این شهرستان خبر داد و گفت: تکمیل فاز نخست این پروژه ملی تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به روند اجرای پروژه کمربندی پاکدشت، از عزم جدی مدیریت شهرستان برای تکمیل فاز نخست این طرح تا پایان سال جاری خبر داد.

فرماندار پاکدشت اظهار داشت: با تعیین روزهای شنبه برای رسیدگی به مسائل و چالش‌های ملکی معارضان پروژه و پیگیری مستمر این موضوع، تلاش می‌شود فاز نخست کمربندی پاکدشت در سال جاری به بهره‌برداری برسد.

وی با بیان اینکه کمربندی پاکدشت یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی و ارتباطی کشور محسوب می‌شود، افزود: این مسیر تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه نقش مهمی در مدیریت ترافیک ملی و ساماندهی محور ترانزیتی شرق به غرب کشور دارد.

قمی ادامه داد: حجم بالای تردد روزانه خودروها در آزادراه امام رضا (ع) به مقصد شهرک‌های صنعتی و استان‌های همجوار، اهمیت تکمیل این پروژه را دوچندان کرده است.

فرماندار پاکدشت با اشاره به اولویت یافتن این طرح در برنامه‌های اجرایی شهرستان تصریح کرد: برای تسریع در روند اجرای پروژه، یک روز در هفته به صورت ویژه به بررسی و رفع مشکلات معارضان اختصاص یافته است تا روند توافقات با مالکان اراضی با سرعت بیشتری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: جلسات مستمر و کارشناسی با مالکان و صاحبان اراضی درگیر پروژه برگزار شده و تاکنون نیز توافقات مؤثری برای رفع موانع اجرایی حاصل شده است.

قمی تأکید کرد: مدیریت شهرستان در تلاش است با رعایت حقوق قانونی مالکان و تأمین منافع عمومی، زمینه تکمیل هرچه سریع‌تر این پروژه راهبردی را فراهم کند.

کد مطلب 6859907

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