به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی قمی،بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از آغاز عملیات اجرایی احداث زیرگذر ویژه احشام در روستای کریم‌آباد پاکدشت خبر داد.

فرماندار پاکدشت با اشاره به مطالبات چندین‌ساله جامعه عشایری و اهالی روستای کریم‌آباد اظهار داشت: این پروژه در راستای اجرای مصوبات سفر استاندار تهران و با هدف رفع معضلات ترافیکی و ارتقای ایمنی تردد عشایر و دام‌های آنان در محور شریف‌آباد به پیشوا آغاز شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح عمرانی ۹۰ میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده و عملیات اجرایی آن با هماهنگی دستگاه‌های مختلف و پیگیری‌های مستمر فرمانداری در دستور کار قرار گرفته است.

قمی با بیان اینکه این پروژه از اولویت‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران بوده است، گفت: پس از ابلاغ مصوبات سفر استاندار، فرمانداری پاکدشت با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، امور عشایر، شرکت گاز، مخابرات، دهیاری و سایر نهادهای مرتبط، فاز اجرایی پروژه را آغاز کرد.

فرماندار پاکدشت تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود زیرگذر ویژه احشام تا دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری برسد و در اختیار اهالی منطقه قرار گیرد.

وی احداث این زیرگذر را پاسخی به یکی از مطالبات دیرینه عشایر و ساکنان منطقه دانست و افزود: با اجرای این پروژه، بخشی از مشکلات تردد و مخاطرات موجود در این محور برطرف خواهد شد.

قمی همچنین از اجرای طرح‌های تکمیلی همزمان با احداث زیرگذر خبر داد و گفت: عملیات تغییر مسیر لوله‌های گاز، جابه‌جایی کابل‌های فیبر نوری و تعریض بلوار اصلی روستا نیز برای افزایش ایمنی شهروندان در حال انجام است که بخش قابل توجهی از این اقدامات به پایان رسیده است.

فرماندار پاکدشت در پایان با تأکید بر تداوم پیگیری مصوبات و مطالبات مردمی خاطرنشان کرد: مجموعه فرمانداری با نظارت میدانی مستمر و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، توسعه متوازن و عدالت‌محور مناطق مختلف شهرستان به‌ویژه روستاها و مناطق عشایری را دنبال می‌کند.