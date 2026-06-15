بازماندگان حمله قلبی بیشتر در معرض خطر زوال عقل هستند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند که به طور متوسط، بازماندگان حمله قلبی سالانه ۵ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به اختلال شناختی هستند.

دکتر «محمد رضا» محقق ارشد و استادیار مغز و اعصاب در دانشگاه ایالتی اوهایو، گفت: «داشتن سابقه حمله قلبی در گذشته ممکن است روند زوال حافظه و تفکر را به مرور زمان تسریع کند.»

رضا در یک بیانیه خبری گفت: «با توجه به افزایش بار زوال عقل و زوال شناختی، درک چگونگی تأثیر بیماری‌های قلبی عروقی بر سلامت مغز مهم است. این دانش می‌تواند به بازماندگان حمله قلبی کمک کند تا با افزایش سن، گام‌هایی برای بهبود سلامت مغز خود بردارند.»

برای مطالعه جدید، محققان عملکرد مغز نزدیک به ۲۱۰۰۰ زن و مرد را در یک دوره ۱۰ ساله پیگیری کردند.

در ابتدای مطالعه، شرکت‌کنندگان تحت مصاحبه پزشکی و نوار قلب قرار گرفتند تا مشخص شود که آیا در گذشته دچار حمله قلبی شده‌اند یا خیر.

حدود۱۱۰۰ نفر گزارش حمله قلبی دادند و ۲۸۱ نفر علائم بالینی حمله قلبی را تجربه کرده بودند. ۸۰۴ نفر دیگر بر اساس نوار قلبشان، دچار حمله قلبی خاموش شده بودند.

پس از ارزیابی اولیه، شرکت‌کنندگان به مدت یک دهه، سالی یک بار تحت غربالگری شناختی ساده با شش سوال قرار گرفتند.

نتایج نشان داد افرادی که دچار حمله قلبی خاموش شده بودند، در مقایسه با افرادی که دچار حمله قلبی نشده بودند، سرعت بیشتری در زوال مغز داشتند.

محققان گفتند که این موضوع برای زنان که بیشتر حملات قلبی خاموش را تجربه می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.

رضا گفت: «مطالعه ما نشان داد افرادی که دچار حمله قلبی، از جمله حملات قلبی خاموش، شده‌اند، یکی از گروه‌هایی هستند که در معرض خطر بیشتری قرار دارند. مهم است پزشکانی که از بازماندگان حمله قلبی مراقبت می‌کنند، در مورد راه‌های جلوگیری از زوال شناختی و زوال عقل نیز مشاوره ارائه دهند.»

به گفته محققان: «این نتایج می‌تواند به این معنی باشد که حمله قلبی یک علامت هشدار برای مشکلات گردش خون است که می‌تواند باعث سکته مغزی و زوال مغز نیز شود.»

با این حال، تحقیقات بیشتری برای درک بهتر آنچه که واقعاً این ارتباط را هدایت می‌کند و اینکه چگونه آسیب در رگ‌های خونی مختلف ممکن است با تغییرات در سلامت مغز مرتبط باشد، مورد نیاز است.