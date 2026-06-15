ارتباط غذا خوردن در بیرون از خانه با خطر چاقی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش میدهند که غذا خوردن در بیرون از خانه در مقایسه با تهیه غذا در خانه، چه در کشورهای ثروتمند و چه در کشورهای فقیرتر، به طور مداوم با اضافه وزن مرتبط است.
به عنوان مثال، محققان دریافتند که افراد چاق در کشورهای کمدرآمد، ۳۹ درصد بیشتر از افراد با وزن سالم، بیرون از خانه غذا میخورند. به همین ترتیب، افرادی که اضافه وزن داشتند، ۲۸ درصد بیشتر بیرون از خانه غذا میخوردند.
«مبارک سولولا»، محقق ارشد و دانشجوی دکترا در دانشگاه هایدلبرگ آلمان، در یک بیانیه خبری گفت: «یافتههای ما نشان میدهد که غذا خوردن در خارج از خانه به طور مداوم با چاقی در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط رو به پایین مرتبط است.»
برای مطالعه جدید، محققان دادههای حاصل از نظرسنجیهای سلامت انجام شده در ۶۵ کشور شامل بیش از ۲۸۰،۰۰۰ بزرگسال را بین سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۱ جمعآوری کردند.
نتایج نشان داد که ۴۷٪ از مردم در سراسر جهان حداقل یک بار در هفته بیرون غذا میخورند.
با این حال، این اعداد بین مناطق مختلف بسیار متفاوت است. تنها ۲۶٪ از مردم در جنوب شرقی آسیا حداقل یک بار در هفته بیرون غذا میخورند، در حالی که این رقم برای مردم قاره آمریکا۸۱٪ و برای مردم اروپای مرکزی۳۶٪ است.
محققان دریافتند که مردم کشورهای با درآمد بالا به طور متوسط سه برابر بیشتر از مردم کشورهای فقیرتر بیرون غذا میخورند.
با این حال، در میان افرادی که حداقل یک بار در هفته بیرون غذا میخورند، میانگین تعداد وعدههای غذایی مشابه است- حدود ۴.۴ وعده غذایی در هفته در کشورهای با درآمد بالا در مقابل ۳.۵ وعده غذایی در کشورهای کم درآمد.
سولولا گفت: «در حالی که به نظر میرسد غذا خوردن در بیرون از خانه نشانه ثروت در کشورهای کم درآمد است، در کشورهای با درآمد بالا به یک هنجار تبدیل شده است.»
این مطالعه نشان داد که مردان، افراد جوانتر، مجردها، کارگران و افراد دارای تحصیلات عالی تمایل بیشتری به غذا خوردن در بیرون از منزل دارند.
به گفته محققان: «از آنجایی که روند غذا خوردن در بیرون از منزل در سراسر جهان رو به افزایش است، مداخلات بهداشت عمومی باید بخش غذای بیرون از منزل را به عنوان یک نقطه اهرمی حیاتی برای پیشگیری از چاقی جهانی هدف قرار دهند.»
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