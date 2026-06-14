به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته صرفه‌جویی در مصرف آب که در سالن جلسات کوثر شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد، با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های زیرساختی این شرکت اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور در یک سال گذشته و تأثیرات ناشی از تحولات مختلف بر بخش‌های زیرساختی از جمله آب، برق، فاضلاب و گاز، روند اجرای طرح‌های اولویت‌دار در استان متوقف نشد.



وی افزود: شرکت آب و فاضلاب استان قم تلاش کرد ضمن مدیریت شرایط اضطراری و حفظ پایداری خدمات، اجرای پروژه‌های مهم و راهبردی را نیز با جدیت دنبال کند تا خللی در روند توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز استان ایجاد نشود.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با اشاره به اهمیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در برنامه‌های این شرکت گفت: تأمین زیرساخت‌های آب و فاضلاب برای سایت‌های مسکونی جدید از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه آبفا بوده و با حمایت مسئولان و تلاش کارکنان، اجرای این پروژه‌ها بدون کاهش محسوس ظرفیت عملیاتی ادامه یافته است.



وی ادامه داد: تمامی نیروهای شرکت در این دوره در عرصه خدمت حضور فعال داشتند و با برنامه‌ریزی مناسب و توزیع هدفمند ظرفیت‌های اجرایی در پروژه‌های مختلف، امکان استمرار خدمات‌رسانی و پیشبرد طرح‌های عمرانی به طور همزمان فراهم شد.



تعهدات آبفا در برخی سایت‌های پردیسان به پایان رسیده است



نظرزاده با اشاره به آخرین وضعیت زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن در استان قم بیان کرد: در سایت‌های پردیسان شامل محدوده‌های ۲۷ هکتاری، ۲۲ هکتاری و ۵۶۰ هکتاری، عملیات اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب به طور کامل انجام شده و در حال حاضر مراحل نصب انشعابات در این مناطق در دست اجرا است.



وی خاطرنشان کرد: در این سایت‌ها عملاً تعهدات شرکت آب و فاضلاب در بخش زیرساخت‌های عمومی به اتمام رسیده و چنانچه در مواردی انشعابی نصب نشده باشد، این موضوع به دلیل آماده نبودن شرایط بهره‌برداری از سوی بخش‌های مرتبط است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم با تأکید بر سرعت اجرای این پروژه‌ها تصریح کرد: زیرساخت‌های مورد نیاز این مجموعه‌ها در بازه زمانی حدود هشت تا ۹ ماه تکمیل شد و برنامه‌ها و وعده‌های پیش‌بینی شده در این حوزه به مرحله تحقق رسید.



وی درباره سایر سایت‌های نهضت ملی مسکن نیز گفت: در سایت کهک اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب به طور کامل پایان یافته و عملیات نصب انشعابات در حال انجام است.



نظرزاده افزود: در سایت‌های پرنیان، طایقان، اسلام‌آباد و قنوات نیز عملیات اجرای شبکه‌های آب و فاضلاب با جدیت دنبال می‌شود و روند پیشرفت پروژه‌ها مطابق برنامه در حال انجام است.



اجرای ۱۰۰ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب در یک سال



وی با اشاره به حجم اقدامات انجام شده در بخش زیرساختی نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تنها در سال گذشته حدود ۱۰۰ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان اجرا شده که بخش قابل توجهی از نیازهای زیرساختی این پروژه‌ها را پوشش داده است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ادامه داد: در حوزه تأمین آب، روند اجرای پروژه‌ها نسبت به بخش فاضلاب پیشرفت بیشتری داشته و برای واحدهایی که آماده بهره‌برداری شوند، تأمین آب و واگذاری انشعاب بدون مشکل انجام خواهد شد.



وی با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای توسعه زیرساخت‌های فاضلاب در شهرهای جدید استان گفت: در این زمینه جلسات متعددی با محوریت استانداری قم برگزار شده و راهکارهای مختلف برای تأمین منابع و تکمیل پروژه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.



نظرزاده افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، مشارکت صنایع مستقر در محور سلفچگان ـ نیزار برای احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرهای جدید مورد توجه قرار گرفته تا امکان استفاده از پساب تولیدی در بخش صنعت فراهم شود.



استفاده از پساب در صنایع و فضای سبز دنبال می‌شود



وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری بهینه از منابع آبی اظهار کرد: استفاده مجدد از پساب‌های استاندارد از رویکردهای مهم مدیریت منابع آب در سال‌های آینده به شمار می‌رود و می‌تواند در تأمین نیازهای صنعتی نقش مؤثری ایفا کند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: بهره‌برداری از پساب در توسعه و نگهداری فضای سبز شهرهای جدید نیز از جمله ظرفیت‌های قابل توجه این حوزه است که البته تحقق آن مستلزم رعایت کامل استانداردهای بهداشتی و جلب پذیرش عمومی خواهد بود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره نحوه واگذاری انشعابات در سایت‌های جدید مسکن گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، نصب انشعابات به صورت مرحله‌ای و متناسب با درخواست متقاضیان انجام می‌شود.



نظرزاده ادامه داد: مالکان واحدها پس از مراجعه و طی مراحل اداری تعیین شده می‌توانند نسبت به دریافت انشعابات مورد نیاز اقدام کنند و این فرآیند متناسب با آمادگی پروژه‌ها دنبال خواهد شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از کنتورهای هوشمند در بخش قابل توجهی از سایت‌های ویلایی نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: این کنتورها به سامانه قرائت از راه دور مجهز خواهند بود و با هدف ارتقای بهره‌وری، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و مدیریت بهتر مصرف آب مورد استفاده قرار می‌گیرند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در پایان تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب همچنان در صدر اولویت‌های این شرکت قرار دارد و با وجود تمامی محدودیت‌ها و شرایط موجود، اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در نقاط مختلف استان با قوت ادامه خواهد یافت.

