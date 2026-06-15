خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: تحولات اخیر منطقه، تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی و تلاش آمریکا برای اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر موضوع مقاومت، اقتدار ملی و نقش مردم در عبور از شرایط حساس را به یکی از مهم‌ترین مباحث روز کشور تبدیل کرده است. در همین راستا با آیت‌الله سیدمحسن طاهری، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری، درباره ابعاد جنگ ترکیبی دشمن، جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای و آینده تقابل جبهه مقاومت با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفتگویی انجام داده‌ایم.

*با توجه به تحولات ماه‌های اخیر و افزایش فشارهای سیاسی، رسانه‌ای و امنیتی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، ارزیابی شما از شرایط کنونی کشور و اهداف اصلی دشمن چیست؟

آنچه امروز در صحنه منطقه و جهان مشاهده می‌کنیم، صرفاً یک تقابل نظامی یا سیاسی نیست، بلکه یک نبرد همه‌جانبه و ترکیبی است. دشمنان جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته از ابزارهای مختلفی برای وادار کردن ملت ایران به عقب‌نشینی استفاده کرده‌اند. از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا عملیات روانی، جنگ رسانه‌ای، تهدید نظامی و حتی ترور فرماندهان، دانشمندان و نخبگان کشور.

اما تجربه نشان داده است که ملت ایران در برابر این فشارها نه تنها تسلیم نشده، بلکه هر بار با انسجام و اقتدار بیشتری در میدان حاضر شده است. امروز نیز هدف اصلی دشمن، شکستن اراده ملت ایران است. آنها به خوبی می‌دانند که در میدان نظامی نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند، بنابراین تلاش می‌کنند از طریق جنگ روانی، القای ناامیدی، ایجاد تردید و اختلاف در جامعه، سرمایه اجتماعی کشور را هدف قرار دهند.

دشمن به دنبال آن است که مردم نسبت به آینده ناامید شوند و تصور کنند مقاومت هزینه‌بر و بی‌فایده است؛ در حالی که واقعیت دقیقاً برعکس است. اگر ملت ایران در برابر فشارها ایستادگی نمی‌کرد، امروز باید هزینه‌ای بسیار سنگین‌تر برای حفظ استقلال و عزت خود پرداخت می‌کرد.

* برخی تحلیلگران معتقدند که موقعیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه نسبت به گذشته تقویت شده است. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بدون تردید جمهوری اسلامی ایران امروز در جایگاهی قرار دارد که حتی دشمنان نیز ناچار به اعتراف به آن هستند. ایران تنها یک کشور دارای قدرت نظامی نیست؛ بلکه یک قدرت تأثیرگذار منطقه‌ای با ظرفیت‌های گسترده سیاسی، امنیتی، فرهنگی و راهبردی است.

موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، دسترسی به آبراه‌های مهم بین‌المللی، جمعیت جوان و توانمند، ظرفیت‌های علمی و صنعتی و همچنین نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در میان ملت‌های منطقه، مجموعه‌ای از مؤلفه‌های قدرت را شکل داده است که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.

آمریکا و رژیم صهیونیستی طی سال‌های گذشته میلیاردها دلار هزینه کردند تا محور مقاومت را تضعیف کنند، اما امروز شاهد هستیم که این جبهه نه تنها از بین نرفته بلکه در کشورهای مختلف منطقه نقش‌آفرینی می‌کند. این مسئله نشان می‌دهد که معادلات منطقه برخلاف خواست دشمنان پیش رفته است.

*نقش مردم در این شرایط حساس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر بخواهیم مهم‌ترین عامل اقتدار جمهوری اسلامی را نام ببریم، بدون تردید باید از مردم یاد کنیم. در طول تاریخ انقلاب اسلامی هر جا مردم در صحنه بوده‌اند، دشمن شکست خورده است.

امروز نیز دشمن بیش از هر چیز از همین حضور و ایستادگی مردم نگران است. ملت ایران بارها نشان داده‌اند که در شرایط سخت از آرمان‌ها و استقلال کشور خود دفاع می‌کنند. حضور مردم در راهپیمایی‌ها، اجتماعات، صحنه‌های اجتماعی و حمایت از منافع ملی، پیام روشنی برای دشمن دارد و آن پیام این است که ملت ایران تحت فشار تسلیم نخواهد شد.

دشمن تلاش می‌کند با بزرگنمایی مشکلات و ایجاد فضای یأس و ناامیدی، این پشتوانه مردمی را تضعیف کند، اما تجربه نشان داده که مردم ایران در بزنگاه‌های تاریخی با بصیرت و آگاهی عمل کرده‌اند و اجازه سوءاستفاده به دشمن نداده‌اند.

*برخی معتقدند که رژیم صهیونیستی همچنان به دنبال گسترش تنش در منطقه است. آینده این روند را چگونه می‌بینید؟

رژیم صهیونیستی برای بقا نیازمند بحران‌آفرینی است. این رژیم در طول حیات خود همواره تلاش کرده با جنگ، ناامنی و تجاوز، مشکلات داخلی و شکست‌های سیاسی خود را پنهان کند.

اما واقعیت این است که شرایط امروز با گذشته تفاوت دارد. جبهه مقاومت تجربه بیشتری کسب کرده و توان بازدارندگی آن افزایش یافته است. هرگونه اقدام ماجراجویانه جدید علیه محور مقاومت یا جمهوری اسلامی ایران، هزینه‌های سنگینی برای رژیم صهیونیستی و حامیان آن به همراه خواهد داشت.

امروز دشمنان به خوبی می‌دانند که پاسخ مقاومت محدود و مقطعی نخواهد بود و هرگونه خطای راهبردی می‌تواند دامنه بحران را به سطحی گسترده‌تر از گذشته بکشاند.

*با توجه به تحولات اخیر، مهم‌ترین وظیفه مسئولان و نخبگان کشور در این شرایط چیست؟

مسئولان باید در کنار تلاش برای حل مشکلات مردم، از سرمایه اجتماعی کشور نیز صیانت کنند. صداقت با مردم، تبیین واقعیت‌ها، تقویت امید و جلوگیری از ایجاد شکاف‌های اجتماعی از مهم‌ترین وظایف مدیران و نخبگان است.

همچنین رسانه‌ها نقش بسیار مهمی بر عهده دارند. امروز بخشی از جنگ دشمن در فضای رسانه‌ای و شناختی جریان دارد. اگر روایت درست و دقیق از واقعیت‌ها ارائه نشود، دشمن تلاش خواهد کرد افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

بنابراین همه دستگاه‌ها، رسانه‌ها، نخبگان و جریان‌های اجتماعی باید در جهت تقویت انسجام ملی و افزایش اعتماد عمومی حرکت کنند. هر اقدامی که موجب اختلاف، ناامیدی یا تضعیف وحدت ملی شود، عملاً در راستای اهداف دشمن خواهد بود.

*چشم‌انداز آینده ایران را در این تقابل چگونه ارزیابی می‌کنید؟

معتقدم جمهوری اسلامی ایران از این مقطع نیز با موفقیت عبور خواهد کرد. ملت ایران در طول دهه‌های گذشته بارها ثابت کرده‌اند که در برابر فشارها عقب‌نشینی نمی‌کنند.

دشمنان تصور می‌کردند با تحریم، تهدید و فشار می‌توانند ملت ایران را به زانو درآورند، اما امروز خود آنها به شکست بسیاری از این راهبردها اعتراف می‌کنند. آینده از آن ملت‌هایی است که بر هویت، استقلال و آرمان‌های خود پایبند بمانند.

اگر وحدت ملی، اعتماد عمومی، حضور مردم در صحنه و اقتدار نیروهای مسلح حفظ شود، بدون تردید جمهوری اسلامی ایران نه تنها از این مرحله عبور خواهد کرد، بلکه جایگاه منطقه‌ای و بین‌المللی خود را بیش از گذشته تثبیت خواهد کرد و دشمنان نیز ناچار خواهند شد واقعیت قدرت و نفوذ ایران را بپذیرند.

به گفته آیت‌الله طاهری، امروز مهم‌ترین نیاز کشور حفظ وحدت ملی، تقویت روحیه مقاومت و هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن است؛ مسیری که می‌تواند زمینه‌ساز عبور موفق ایران از چالش‌ها و ناکامی دشمنان در دستیابی به اهدافشان باشد.