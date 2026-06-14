پرداخت وام ۷۰۰ میلیونی به دانشجویان دارای فرزند + جزئیات

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد: ثبت‌نام وام‌های ازدواج، ودیعه مسکن و تولد فرزند، ویژه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم پزشکی برای نیم‌سال اول سال ۱۴۰۵ آغاز شد.

دانشجویان متقاضی این تسهیلات می‌توانند از تاریخ ۱۴۰۵.۰۳.۲۴ تا ۱۴۰۵.۰۴.۲۰ با مراجعه به سایت https://my.srd.ir/ نسبت به ثبت درخواست وام و تحویل مدارک اقدام نمایند.

توجه: دانشجویانی که تمایل به دریافت زودتر وام دارند، لازم است در اسرع وقت نسبت به ثبت‌نام و تحویل مدارک اقدام کنند.

مدارک لازم جهت دریافت وام:

۱. اصل سند تعهد محضری: به همراه کپی حکم کارگزینی، فیش حقوقی یا پروانه کسب ضامن (متقاضیان ودیعه مسکن ملزم به ارائه تعهد محضری با دو ضامن هستند).

۲. فرم درخواست وام: پس از ثبت درخواست در سامانه (my.srd.ir) در قسمت «درخواست‌ها»، فرم مربوطه را از بخش «تسهیلات درخواست‌شده» دانلود کرده و پس از تأیید آموزش دانشکده، به همراه سایر مدارک به اداره خدمات دانشجویی (ساختمان خوارزمی، طبقه اول، اتاق ۱۱۱) تحویل دهید.

۳. مدارک هویتی فرزند: تصویر صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی دانشجو و فرزند (ویژه متقاضیان وام تولد فرزند).

۴. عقدنامه: اصل و تصویر صفحات عقدنامه دائم محضری زوجین (ویژه متقاضیان وام ازدواج و ودیعه مسکن).

۵. اجاره‌نامه: اصل و تصویر اجاره‌نامه در تهران یا حومه که دارای کد رهگیری رسمی باشد (ویژه متقاضیان وام ودیعه مسکن).

۶. شماره حساب: شماره حساب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران.

نکات مهم:

۱. وام ودیعه مسکن به دانشجویان متأهلِ غیرخوابگاهی که در مهلت مجاز تحصیلی (کارشناسی ارشد حداکثر ۴ ترم و دکتری حداکثر ۹ ترم) باشند، فقط برای یک‌بار تعلق می‌گیرد. به دانشجویانی که تنها یک نیم‌سال به پایان سنوات مجاز تحصیل‌شان باقی مانده است، ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد. مبلغ وام 3500000000 ریال است.

۲. مبلغ ودیعه مسکن پرداختی نمی‌تواند بیش از مبلغ پیش‌پرداخت مندرج در اجاره‌نامه باشد.

۳. به دانشجویان مهمان ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد.

۴. به دانشجویانی که جدا از همسر زندگی می‌کنند، ودیعه مسکن تعلق نمی‌گیرد.

۵. دانشجویانی که متارکه می‌نمایند، ملزم به استرداد ودیعه مسکن دریافتی می‌باشند.

۶. دانشجویان ساکن خوابگاه که متقاضی ودیعه مسکن هستند، می‌توانند با تخلیه خوابگاه در پایان نیم‌سال تحصیلی، متقاضی دریافت وام شوند.

۷. در صورتی که زوجین هر دو دانشجو باشند، به هر دو نفر آنان ودیعه مسکن تعلق می‌گیرد، مشروط بر آنکه جمع مبلغ دریافتی آن‌ها از ۱.۵ برابر مبلغ مصوب بیشتر نباشد.

۸. دانشجو موظف است پیش از تسویه حساب به دلیل فراغت از تحصیل، انصراف، اخراج، ترک تحصیل، انتقالی، جابه‌جایی، اتمام سنوات مجاز و هرگونه قطع ارتباط آموزشی، کل مبلغ ودیعه مسکن دریافتی را به صورت یکجا به حساب صندوق واریز نماید.

۹. دریافت‌کنندگان وام ودیعه مسکن موظف‌اند هر سال اجاره‌نامه خود را تمدید کرده و نسخه جدید آن را جهت ثبت در سامانه به اداره رفاه تحویل دهند.

۱۰. به دانشجویانی که در حین تحصیل عقد رسمی نموده‌اند، برای یک نوبت و حداکثر تا یک‌سال پس از تاریخ عقد، وام ازدواج به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال تعلق می‌گیرد (تاریخ عقد باید از ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ به بعد باشد). در صورت دانشجو بودن زوجین، با رعایت سایر شرایط، به هر دو نفر تسهیلات ازدواج اعطا می‌گردد.

۱۱. به دانش‌آموختگانی که حداکثر سه ماه بعد در مقطع بالاتر پذیرفته می‌شوند و تاریخ عقد رسمی آن‌ها در این بازه زمانی باشد نیز وام ازدواج اعطا می‌گردد.

۱۲. به دانشجویانی که در زمان تحصیل صاحب فرزند شوند (متولدین ۱۴۰۰.۰۲.۱۵ به بعد)، تسهیلات تولد فرزند اعطا می‌گردد: فرزند اول ۳۰۰ میلیون، دوم ۴۰۰ میلیون، سوم ۵۰۰ میلیون، چهارم ۶۰۰ میلیون و فرزند پنجم به بالا ۷۰۰ میلیون ریال. در صورت دانشجو بودن زوجین، این تسهیلات به هر دو نفر تعلق می‌گیرد.

۱۳. دانشجویانی که در مقطع قبل در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت بهداشت تحصیل کرده‌اند، در صورت داشتن بدهی معوقه، ابتدا باید نسبت به تسویه آن اقدام نمایند؛ در غیر این صورت از لیست دریافت تسهیلات حذف خواهند شد.

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