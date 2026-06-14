  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

انتصاب جدید در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

انتصاب جدید در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

خرم‌آباد - معاون جدید توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی «میثم محتشم آرا»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، «محمد گودرزی کیا» به‌عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.

در حکم صادرشده بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در راستای ارتقای امور اداری و مالی این اداره کل تأکید شده است.

«محمد گودرزی کیا» از نیروهای باسابقه و باتجربه در حوزه اداری و مالی به شمار می‌رود و سوابقی همچون سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، رئیس اداره اداری، مالی و پشتیبانی مسئول امور اداری، کارشناس بودجه، کارشناس امور مالی، مسئول ورزش اداره کل و.... را در کارنامه کاری خود دارد.

پیش‌ازاین «حبیب جمشیدی» مسئولیت این معاونت را بر عهده داشت.

کد مطلب 6859986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها