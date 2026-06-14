انتصاب جدید در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی «میثم محتشم آرا»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، «محمد گودرزی کیا» بهعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.
در حکم صادرشده بر بهرهگیری از ظرفیتها و توانمندیهای موجود در راستای ارتقای امور اداری و مالی این اداره کل تأکید شده است.
«محمد گودرزی کیا» از نیروهای باسابقه و باتجربه در حوزه اداری و مالی به شمار میرود و سوابقی همچون سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، رئیس اداره اداری، مالی و پشتیبانی مسئول امور اداری، کارشناس بودجه، کارشناس امور مالی، مسئول ورزش اداره کل و.... را در کارنامه کاری خود دارد.
پیشازاین «حبیب جمشیدی» مسئولیت این معاونت را بر عهده داشت.
نظر شما