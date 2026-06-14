انتصاب جدید در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی «میثم محتشم آرا»، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان، «محمد گودرزی کیا» به‌عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد.

در حکم صادرشده بر بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در راستای ارتقای امور اداری و مالی این اداره کل تأکید شده است.

«محمد گودرزی کیا» از نیروهای باسابقه و باتجربه در حوزه اداری و مالی به شمار می‌رود و سوابقی همچون سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع، رئیس اداره اداری، مالی و پشتیبانی مسئول امور اداری، کارشناس بودجه، کارشناس امور مالی، مسئول ورزش اداره کل و.... را در کارنامه کاری خود دارد.

پیش‌ازاین «حبیب جمشیدی» مسئولیت این معاونت را بر عهده داشت.