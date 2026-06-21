فرزاد اوجانی، مدیرکل تجاریسازی صنایعدستی، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره مهمترین چالشهای صادرات صنایعدستی گفت: بزرگترین چالش در این حوزه، کمبود سرمایهگذاری و تعداد محدود صادرکنندگان تخصصی است؛ چراکه تولیدکنندگان زیادی در کشور فعالیت میکنند، اما افرادی که بتوانند این محصولات را در بازارهای جهانی عرضه، بازاریابی و صادر کنند، بسیار محدود هستند.
وی افزود: بسیاری از صادرکنندگان فعلی، بازارهای قدیمی و مشخصی را انتخاب کردهاند و صادرات خود را به همان مقاصد ادامه میدهند، در حالی که برای توسعه صادرات صنایعدستی باید صادرکنندگان جدید جذب شوند.
اوجانی ادامه داد: دولت به دنبال این است که با همکاری بخش خصوصی، زمینه ورود افراد جدید به حوزه صادرات صنایعدستی را فراهم و از آنها حمایت کند؛ همانطور که در کشورهایی مانند چین و هند، اتحادیهها و بخش خصوصی در کنار دولت نقش مهمی در توسعه صادرات دارند.
محصولات پرتقاضا در بازارهای خارجی
مدیرکل تجاریسازی صنایعدستی درباره محصولات صادراتی گفت: در حال حاضر بیشتر صادرات در حوزههایی مانند زیراندازها، شیشه و سرامیک، محصولات کاربردی و زیورآلات انجام میشود.
وی درباره صادرات فرش ایرانی نیز اظهار کرد: فرش همچنان یکی از محصولات شناختهشده ایران در بازارهای جهانی است، اما توسعه صادرات نیازمند تقویت شبکههای بازاریابی و حضور صادرکنندگان حرفهای است.
ورود مستقیم خریداران خارجی به کارگاهها
اوجانی با اشاره به روشهای جدید صادرات صنایعدستی گفت: برخی خریداران و بازرگانان کشورهای هدف بهصورت مستقیم به کارگاهها مراجعه میکنند و تولیدکنندگان مورد نظر خود را انتخاب میکنند؛ مشابه اتفاقی که در برخی بخشهای کشاورزی نیز رخ میدهد و میتواند در حوزه صنایعدستی نیز توسعه پیدا کند.
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