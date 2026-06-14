به گزارش خبرنگار مهر، آیین‌های عزاداری سید و سالار شهیدان از روز دوشنبه ۲۵ و سه‌شنبه ۲۶ خردادماه در نقاط مختلف شهر بندرعباس آغاز می‌شود و تا شب عاشورا و در برخی مراکز تا ۱۳ شب ادامه خواهد داشت.

هیئت حضرت قاسم بن الحسن (ع) سه راه جهانبار

مراسم عزاداری هیئت حضرت قاسم بن الحسن (ع) از سه‌شنبه ۲۶ خردادماه به مدت ۱۳ شب از ساعت ۲۰ برگزار می‌شود.

این مراسم در مسجد امام حسن مجتبی (ع) واقع در سه‌راه جهانبار، روبه‌روی دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین دست‌نشان و حجت‌الاسلام والمسلمین سقایی‌نژاد سخنرانان این مراسم هستند و جمعی از مداحان اهل‌بیت (ع) از جمله مهدی کریمی، فرشید پورسعادت، محمدرضا ماسپی‌فرد، کریم شکوهی‌راد، محمدحسین پسندیده، مجتبی قاسم‌پور و عباس طالع رمضان به مرثیه‌سرایی خواهند پرداخت.

هیئت حسن بن علی (ع) در حسینیه لارستانی‌ها

مراسم عزاداری هیئت حسن بن علی (ع) نیز از سه‌شنبه ۲۶ خردادماه به مدت ۱۰ روز از ساعت ۱۵:۴۵ در حسینیه لارستانی‌ها واقع در خیابان شهید کازرونی، رحیل ۱۴ برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام فاطمی، زارع، دست‌نشان و جمالی سخنرانان این مراسم هستند و هاشم جعفرنژاد، محمدحسین ماسپی‌فرد، یاسین درویشی و سیدابوالفضل هاشمی به مداحی خواهند پرداخت.

مسجد امام حسین (ع) گلشهر شمالی

در مسجد امام حسین (ع) واقع در گلشهر شمالی نیز مراسم عزاداری دهه اول محرم از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۳ شب و هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام رحمانیان و حجت‌الاسلام زارع سخنرانان این مراسم خواهند بود.

همچنین مراسم زنجیرزنی هر شب از ساعت ۲۰:۴۵ برگزار می‌شود.

هیئت شهدای گمنام شهرک پیامبر اعظم (ص)

مراسم عزاداری هیأت شهدای گمنام شهرک پیامبر اعظم (ص) از ۲۵ خردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۰:۴۵ در مسجد پیامبر اعظم (ص) جنب فاز ۳ درخت سبز برگزار خواهد شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام شهبازی و حجت‌الاسلام نژادصادقی سخنرانی می‌کنند و جمعی از مداحان از جمله بهنام رشیدی، مجتبی دست‌موزه، علیرضا حیدری، محمد رسولی، مجتبی قاسم‌پور، عیسی خسروپور و مهدی بازیار به همراه اجرای آیین‌های سنتی سینه‌زنی، سنج و دمام حضور خواهند داشت.

مراسم عزاداری در مسجد جامع حضرت علی بن ابیطالب (ع)

خیمه‌گاه مسجد جامع حضرت امام علی بن ابیطالب (ع) نیز از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۱ شب میزبان عزاداران حسینی خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین متین سخنران و کربلایی عابدینی مداح این مراسم هستند. برنامه‌ها هر شب از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود.

همچنین در مسجد الزهرا (س) واقع در خیابان شهید حقانی، هر روز ساعت ۶ صبح مراسم قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی برگزار خواهد شد.

هیئت فرهنگی مذهبی صاحب‌الزمان (عج)

هیئت فرهنگی مذهبی صاحب‌الزمان (عج) نیز مراسم عزاداری خود را در پارکینگ مجتمع ۵۰۴ واحدی گلستان از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۳ شب و همچنین در روزهای تاسوعا و عاشورا برگزار می‌کند.

این مراسم از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز می‌شود و در روزهای تاسوعا و عاشورا از ساعت ۱۰:۳۰ ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام خواجه‌دادیان سخنران این مراسم است و مسعود دهقانی، اسماعیل تذرو، مجتبی قاسم‌پور، مهران دهقانی، محمد رسولی و محمدرضا ماسپی‌فرد به مداحی خواهند پرداخت.

عزاداری در گلزار شهدای بندرعباس

همزمان با آغاز ماه محرم، مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) در جوار شهدای بندرعباس نیز از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۳ شب در صحن گلزار شهدای بندرعباس برگزار می‌شود.

این مراسم هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شده و میزبان عاشقان و دلدادگان اهل‌بیت (ع) خواهد بود.

به گزارش مهر، برگزاری گسترده مراسم‌های عزاداری در مساجد، حسینیه‌ها و گلزار شهدای بندرعباس نشان‌دهنده آمادگی گسترده هیئت‌های مذهبی این شهر برای برپایی شعائر حسینی و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا در دهه نخست ماه محرم است.