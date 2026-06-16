مشارکت بیش از ۱۲۳۰ هیئت مذهبی و موکب برای اقامه عزا در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر- گروه استانها- علی ستاری: ماه محرم همواره برای مسلمانان و بهویژه شیعیان ایران، ماهی سرشار از معنا و حماسه بوده است. با فرا رسیدن عزای اباعبدالله الحسین (ع)، مردم ایران همدلترین و هماهنگترین حال خود را تجربه میکنند. امسال، این حال و هوا با توجه به حملات ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، رنگی تازه و عمقی مضاعف یافته و مردم بیش از پیش در فضایی عاشورایی نفس میکشند.
ملت ایران امسال در عمل، معنای مکتب امام حسین (ع) را بازآفرینی کردند و شعار «هیهات منا الذله» را در زندگی خود جاری ساختند. اکنون با فرارسیدن محرم، تمام هیئتهای مذهبی، تکایا، حسینیهها و موکبها در سراسر کشور و بهویژه در استان هرمزگان، خود را برای رقم زدن حماسهای ماندگار در این ماه آماده کردهاند.
اعزام ۳۰۰ مبلغ و مبلغه به هرمزگان
حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی، مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز برنامههای ماه محرم در استان هرمزگان، از اعزام بیش از ۳۰۰ مبلغ و مبلغه از قم، مشهد، اصفهان و تهران به نقاط مختلف هرمزگان خبر داد.
یک هزار و ۲۳۰ هیئت مذهبی و موکب در سطح استان هرمزگان فعال شدهاند
و با اشاره به شعار محرم امسال با عنوان «در خیمه حسینیم، خونخواه و جانفداییم»، اظهار کرد: یک هزار و ۲۳۰ هیئت مذهبی و موکب در سطح استان هرمزگان، آماده برپایی آیینهای سوگواری و مجالس عزاداری هستند.
۶۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان بندرعباس فعال هستند
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان تاکید کرد: از این تعداد، نزدیک به ۶۰۰ مجموعه در شهرستان بندرعباس فعالیت خواهند داشت.
وی با بیان اینکه ماه محرم، فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار، شهادت و مبارزه با ظلم است، افزود: امسال برنامههای عزاداری با محوریت مقابله با استکبار جهانی و نیز پاسداشت یاد و خاطره شهدا، بهویژه ۱۶۸ شهید دانشآموز و معلم شهرستان میناب، طراحی و اجرا میشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در تشریح جزئیات برنامههای دهه اول محرم، گفت: بر اساس هماهنگیهای صورت گرفته، تجمعات شبانه در سراسر استان از ساعت ۲۰ تا ۲۱ برگزار شده و پس از آن، هیئتها، مساجد، تکایا و حسینیهها تا ساعت ۲۴ میزبان عزاداران حسینی خواهند بود.
وی ادامه داد: در بندرعباس هر شب یکی از هیئتهای مذهبی میزبانی تجمع مردمی را بر عهده دارد و در شهرستانهای دیگر، زمانبندی برنامهها متناسب با شرایط محلی تنظیم شده است.
وی در پایان با ابراز امیدواری از حضور گسترده و حماسی مردم مؤمن و ولایتمدار هرمزگان، تأکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیت قرارگاهی و هماهنگیهای انجام شده، امسال شاهد انسجام بیشتر برنامهها و نمایش اقتدار و وحدت ملی در آیینهای سوگواری خواهیم بود.
تشریح برنامه عزاداری دهه اول محرم در مساجد و هیئتهای بندرعباس
همزمان با فرا رسیدن ماه محرم الحرام، برنامه عزاداری و سوگواری سیدالشهدا (ع) در دهه اول این ماه، در برخی حسینیهها و هیئتهای شاخص به شرح زیر است:
مهدیه بزرگ بندرعباس
مهدیه بزرگ بندرعباس واقع در چهارراه پردیس از دوشنبه ۲۵ خرداد ماه به مدت ۱۲ شب و هر شب رأس ساعت ۲۰:۳۰ پذیرای عزاداران حسینی خواهد بود.
در این محفل، حجتالاسلاموالمسلمین محمدباقر حیدری کاشانی به سخنرانی میپردازد و مداحی توسط کربلایی اسماعیل تذرو، کربلایی مصیب رحمانی، کربلایی مسعود جعفری، کربلایی محمدحسین دهقانی و کربلایی سبحان دریاپیما انجام میشود.
حسینیه بهشت
همچنین حسینیه بهشت واقع در خیابان هویزه بندرعباس نیز میزبان مراسم سوگواری ایام محرم و صفر ۱۴۴۸ است.
این مراسم از سهشنبه یکم محرم (۲۶ خرداد ماه) هر روز ساعت ۱۶ آغاز میشود و حجت الاسلام والمسلمین کردمیهن و حجت الاسلام والمسلمین دست نشان به عنوان سخنران حضور دارند؛ کربلایی مصطفی قیم نیز در این مراسم به مداحی خواهد پرداخت.
امامزاده سید مظفر علیه السلام
آستان مطهر امامزاده سیدمظفر (ع) نیز از دوشنبه ۲۵ خرداد ماه به مدت ۱۱ شب و هر شب بعد از نماز جماعت مغرب و عشاء میزبان عزاداران حسینی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، سخنرانی این مراسم را به ترتیب حجتالاسلام صالحی، حجتالاسلام حقیقی، حجتالاسلام سلیمانی مقام، حجتالاسلام رستاخیز، حجتالاسلام آزادی، حجتالاسلام پورحسینی، حجتالاسلام حاجبی، آیتالله ابراهیمی، آیتالله عبادی زاده، حجتالاسلام مریدی زاده و حجتالاسلام مسعودی بر عهده خواهند داشت.
مداحی این مراسم نیز توسط کربلایی ثارالله رحمانی، کربلایی احمد باقری، کربلایی محمد خلاده، کربلایی حاج محمد علی پویه، حجتالاسلام فتح الله بهزادی، کربلایی علی علیپور، کربلایی علی سالاری، کربلایی محمد امین خوشبخت، کربلایی امید شجاعی، کربلایی غلام سلیمان و حاج علی شفیع زاده انجام میشود
عزاداری در گلزار شهدای بندرعباس
همزمان با آغاز ماه محرم، مراسم عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع) در جوار شهدای بندرعباس نیز از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۳ شب در صحن گلزار شهدای بندرعباس برگزار میشود.
این مراسم هر شب از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شده و میزبان عاشقان و دلدادگان اهلبیت (ع) خواهد بود.
مراسم عزاداری در مسجد جامع حضرت علی بن ابیطالب (ع)
خیمهگاه مسجد جامع حضرت امام علی بن ابیطالب (ع) نیز از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۱ شب میزبان عزاداران حسینی خواهد بود.
حجتالاسلام والمسلمین متین سخنران و کربلایی عابدینی مداح این مراسم هستند. برنامهها هر شب از ساعت ۲۱ آغاز میشود.
همچنین در مسجد الزهرا (س) واقع در خیابان شهید حقانی، هر روز ساعت ۶ صبح مراسم قرائت زیارت عاشورا و سخنرانی برگزار خواهد شد.
مسجد صاحب الزمان محله الشهدا
از دیگر برنامههای دهه اول محرم در بندرعباس میتوان به برگزاری مراسم در مسجد صاحب الزمان (عج) واقع در محله الشهداء اشاره کرد. این مراسم از دوشنبه ۲۵ خرداد ماه به مدت ۱۰ شب و هر شب بعد از نماز جماعت مغرب و عشا برپا میشود که در آن حجت الاسلام والمسلمین لبخندان به سخنرانی میپردازد و کربلایی حسین مکرانی مداحی میکند.
شهرک ولیعصر (عج)، هدیش
همچنین مراسم دیگری به مدت ۱۳ شب از ساعت ۲۰:۳۰ در شهرک ولیعصر (عج)، هدیش، چهارراه فانوس جنب مزار شهید گمنام برپا خواهد شد.
هیئت حضرت قاسم بن الحسن (ع) سه راه جهانبار
مراسم عزاداری هیئت حضرت قاسم بن الحسن (ع) از سهشنبه ۲۶ خردادماه به مدت ۱۳ شب از ساعت ۲۰ برگزار میشود.
این مراسم در مسجد امام حسن مجتبی (ع) واقع در سهراه جهانبار، روبهروی دانشگاه پیام نور برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام والمسلمین دستنشان و حجتالاسلام والمسلمین سقایینژاد سخنرانان این مراسم هستند و جمعی از مداحان اهلبیت (ع) از جمله مهدی کریمی، فرشید پورسعادت، محمدرضا ماسپیفرد، کریم شکوهیراد، محمدحسین پسندیده، مجتبی قاسمپور و عباس طالع رمضان به مرثیهسرایی خواهند پرداخت.
هیئت حسن بن علی (ع) در حسینیه لارستانیها
مراسم عزاداری هیئت حسن بن علی (ع) نیز از سهشنبه ۲۶ خردادماه به مدت ۱۰ روز از ساعت ۱۵:۴۵ در حسینیه لارستانیها واقع در خیابان شهید کازرونی، رحیل ۱۴ برگزار میشود.
حجتالاسلام فاطمی، زارع، دستنشان و جمالی سخنرانان این مراسم هستند و هاشم جعفرنژاد، محمدحسین ماسپیفرد، یاسین درویشی و سیدابوالفضل هاشمی به مداحی خواهند پرداخت.
مسجد امام حسین (ع) گلشهر شمالی
در مسجد امام حسین (ع) واقع در گلشهر شمالی نیز مراسم عزاداری دهه اول محرم از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۳ شب و هر شب پس از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار میشود.
حجتالاسلام رحمانیان و حجتالاسلام زارع سخنرانان این مراسم خواهند بود.
همچنین مراسم زنجیرزنی هر شب از ساعت ۲۰:۴۵ برگزار میشود.
هیئت شهدای گمنام شهرک پیامبر اعظم (ص)
مراسم عزاداری هیأت شهدای گمنام شهرک پیامبر اعظم (ص) از ۲۵ خردادماه به مدت ۱۰ شب ساعت ۲۰:۴۵ در مسجد پیامبر اعظم (ص) جنب فاز ۳ درخت سبز برگزار خواهد شد.
در این مراسم حجتالاسلام شهبازی و حجتالاسلام نژادصادقی سخنرانی میکنند و جمعی از مداحان از جمله بهنام رشیدی، مجتبی دستموزه، علیرضا حیدری، محمد رسولی، مجتبی قاسمپور، عیسی خسروپور و مهدی بازیار به همراه اجرای آیینهای سنتی سینهزنی، سنج و دمام حضور خواهند داشت.
هیئت فرهنگی مذهبی صاحبالزمان (عج)
هیئت فرهنگی مذهبی صاحبالزمان (عج) نیز مراسم عزاداری خود را در پارکینگ مجتمع ۵۰۴ واحدی گلستان از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۳ شب و همچنین در روزهای تاسوعا و عاشورا برگزار میکند.
این مراسم از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز میشود و در روزهای تاسوعا و عاشورا از ساعت ۱۰:۳۰ ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام خواجهدادیان سخنران این مراسم است و مسعود دهقانی، اسماعیل تذرو، مجتبی قاسمپور، مهران دهقانی، محمد رسولی و محمدرضا ماسپیفرد به مداحی خواهند پرداخت.
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