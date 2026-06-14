به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در طول بیش از ۳۰ سال خدمتم، سالی به پرتراکمی و پیچیدگی سال گذشته ندیده بودم؛ به‌گونه‌ای که برخی مدیران و پیشکسوتان معتقد بودند باید ۴۰ سال بحران را در یک کفه ترازو گذاشت و این یک سال اخیر را در کفه دیگر.

وی با اشاره به آغاز سال با تنش‌های شدید آبی افزود: در روزهای ابتدایی سال، استان با مشکلات جدی در حوزه آب، نگرانی کشاورزان، مطالبات به‌حق بهره‌برداران و فشارهای اجتماعی ناشی از بسته بودن زاینده‌رود روبه‌رو بود، اما تلاش شد با پیگیری‌های مستمر و همدلی مجموعه مدیریتی، این شرایط کنترل شود.

وی ادامه داد: علاوه بر تنش آبی، استان هم‌زمان با مشکلات اقتصادی، ناآرامی‌ها، ناترازی انرژی، خاموشی‌های گسترده و پیامدهای ناشی از جنگ و تحولات منطقه‌ای نیز مواجه بود؛ شرایطی که شاید بسیاری از استان‌ها تنها بخشی از آن را تجربه کردند، اما اصفهان مجموعه‌ای از این بحران‌ها را به صورت هم‌زمان پشت سر گذاشت.

تدوین قاب اقتصادی و تعریف پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری

وی با اشاره به تدوین «قاب اقتصادی» برای استان گفت: برای نخستین‌بار، برنامه اقتصادی اصفهان در سه بازه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی شد و در همین چارچوب، تعریف حدود هزار همت پروژه سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گرفت.

جمالی‌نژاد افزود: احیای واحدهای راکد، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تعریف فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و برگزاری جلسات فشرده ستادهای اقتصادی از جمله اقدامات انجام‌شده در این مدت بود؛ به‌طوری‌که تنها در حوزه انرژی خورشیدی، حدود ۷۰ همت پروژه سرمایه‌گذاری تعریف و اجرا شد.

وی همچنین از تعریف ۲۸۶ فرصت سرمایه‌گذاری به ارزش سه میلیارد یورو خبر داد و گفت: این فرصت‌ها در قالب رویداد «ایزینکس» ارائه شد و مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت.

استاندار اصفهان با اشاره به شاخص‌های اقتصادی استان تصریح کرد: نرخ بیکاری اصفهان به میانگین کشوری رسیده و در حوزه کنترل تورم نیز با برگزاری جلسات منظم و تشکیل قرارگاه‌های تخصصی، استان از رتبه‌های بالای تورمی به رتبه‌های انتهایی جدول کشوری رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: اصفهان در ارزیابی‌های ملی به عنوان یکی از پنج استان برتر اقتصادی کشور معرفی شد و در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار نیز رتبه نخست را به دست آورد.

تداوم پروژه‌های زیرساختی و مدیریت خسارت‌ها

جمالی‌نژاد با تأکید بر اینکه هیچ پروژه زیرساختی در استان متوقف نشد، گفت: نه‌تنها روند اجرای پروژه‌ها کند نشد، بلکه برخی طرح‌ها جلوتر از زمان‌بندی به بهره‌برداری رسید. پروژه انتقال آب از دریا، طرح‌های متعدد آبرسانی، پروژه‌های راه‌سازی و دیگر زیرساخت‌های عمرانی از جمله طرح‌هایی بود که با جدیت دنبال شد.

وی ادامه داد: اصفهان به‌عنوان یک استان صنعتی، بیش از بسیاری از استان‌های دیگر از ناترازی انرژی و خاموشی‌های طولانی‌مدت آسیب دید، اما تلاش شد با مدیریت شرایط، کمترین لطمه به بخش تولید و صنعت وارد شود.

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به خسارت‌های واردشده در حوزه مسکن و زیرساخت اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵ هزار منزل آسیب دید که تاکنون ۸۰ تا ۹۰ درصد آن‌ها بازسازی شده است.

وی افزود: با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، هنوز حتی یک ریال اعتبار برای این بازسازی‌ها تخصیص داده نشده و بخش مهمی از اقدامات با اتکا به ظرفیت‌های استانی و پیگیری‌های مستمر به انجام رسیده است.

جمالی‌نژاد همچنین با اشاره به رسیدگی به واحدهای خسارت‌دیده اظهار کرد: حدود ۱۲ هزار واحد آسیب‌دیده مورد حمایت قرار گرفتند و با وجود اینکه اصفهان از نظر میزان خسارت در رتبه‌های نخست کشور قرار داشت، حفظ اشتغال و بازگشت سریع‌تر این واحدها به چرخه فعالیت به‌طور جدی دنبال شد.

وی در ادامه با اشاره به مرمت آثار و ابنیه آسیب‌دیده گفت: در حوزه میراثی نیز اقدامات بازسازی و مرمت انجام شد و بسیاری از این پروژه‌ها اکنون در مراحل پایانی قرار دارد.

تأکید بر حمایت از خبرنگاران و تداوم مسیر توسعه

استاندار اصفهان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به جایگاه رسانه‌ها و خبرنگاران گفت: خبرنگاران بازوی فعال و تحولی استان هستند و باید سازوکارهای حمایتی پایداری برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

وی با اعلام حمایت از تشکیل صندوق قرض‌الحسنه خبرنگاران افزود: برای تقویت این صندوق، ۱۰ میلیارد تومان کمک خواهم کرد و یک میلیارد تومان نیز به‌صورت مستقیم واریز شده است.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: ایجاد درآمدهای پایدار، پیگیری مسکن خبرنگاران، شفافیت در مدیریت منابع حمایتی و فراهم‌سازی زمینه گفت‌وگوی مستقیم رسانه‌ها با مسئولان باید با جدیت دنبال شود.

وی با قدردانی از همکاری مدیران، معاونان، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه استان گفت: تلاش کردیم با بهره‌گیری از دیدگاه‌های مختلف و با همدلی و انسجام مدیریتی، سالی دشوار را با کمترین آسیب پشت سر بگذاریم و مسیر توسعه استان را با قدرت ادامه دهیم.