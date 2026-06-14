به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدعلیرضا عبادی، شامگاه یکشنبه در دیدار با وزیر آموزش و پرورش شرایط کنونی جهان را شرایط آخرالزمان توصیف کرد و افزود: انسان موجودی نامتناهی است و در هیچ بعدی حد توقف ندارد، از این رو مهمترین مسئله، ساختن هویت انسانی است.
وی با اشاره به اینکه آخرالزمان از یک سو بدترین و از سوی دیگر بهترین دوران تاریخ است، گفت: در یک سو شاهد جنایتها و سقوط ارزشهای انسانی هستیم و در سوی دیگر، انسانهای موحدی قرار دارند که زمینهساز ظهور حضرت ولی عصر(عج) خواهند بود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی خطاب به مسئولان آموزش و پرورش، اظهار داشت: کودکان و نوجوانان امانتهای الهی هستند و کار شما از جنس رسالت پیامبران است، زیرا پیامبران مأمور انسانسازی بودند.
آیتالله عبادی با تأکید بر جایگاه والای هدایت انسان، بیان کرد: هدایت یک انسان، ارزشی بالاتر از تمام آن چیزی دارد که خورشید بر آن میتابد و نجات یک انسان، به منزله نجات همه بشریت است.
وی با اشاره به جنایتهای استکبار جهانی و سلطه قدرتهای استعماری بر ملتها، افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز نماد مقابله با استعمار و تلاش برای آزادسازی انسانهاست.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه بیداری جهانی به پیروزی حق خواهد انجامید، گفت: امید است زمینه ظهور حضرت ولی عصر(عج) فراهم شود و خدمتگزاران نظام تعلیم و تربیت از کارگزاران دولت کریمه آن حضرت باشند.
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