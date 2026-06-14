به گزارش خبرگزاری مره به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، همزمان با فرارسیدن هفته محیط زیست، مجموعهای از نشستهای علمی، تخصصی و آموزشی با هدف بررسی مهمترین مسائل و چالشهای محیط زیستی کشور در این پژوهشکده و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.
جلیل بادامفیروز، رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی برای مقابله با بحرانهای محیط زیستی گفت: «هفته محیط زیست فرصتی ارزشمند برای همافزایی میان پژوهشگران، متخصصان، سیاستگذاران و فعالان این حوزه است تا با تکیه بر دانش و گفتوگوی علمی، راهکارهای عملی برای حل مسائل اولویتدار کشور ارائه شود.»
وی با اشاره به محورهای نشستهای برگزارشده افزود: آسیبشناسی و بررسی تعهد مسئولان، مسئولیت شهروندی در کاهش آلودگی هوا با تأکید بر نوسازی ناوگان حملونقل و کنترل آلایندههای صنعتی، حکمرانی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر سیاستگذاری کشور، منشأیابی ذرات و اجرای طرح اسقاط خودرو، بهینهسازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، نقش همکاریهای علمی در ارزیابی گزارشهای IPCC، نظارت بر مدیریت زیستمحیطی فاضلاب و حفاظت از منابع آب و خاک، مدیریت جامع زیستبومهای تالابی و پایش پسماندهای پلاستیکی در سواحل ایران، از جمله موضوعات مورد بررسی در این نشستها بوده است.
رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ادامه داد: «انتخاب این موضوعات نشان میدهد پژوهشکده رسالت خود را در پیوند دادن پژوهش با نیازهای واقعی جامعه و حمایت از تصمیمسازی علمی در حوزه محیط زیست با جدیت دنبال میکند.»
بادامفیروز همچنین با اشاره به ضرورت نگاه میانرشتهای در حل مسائل محیط زیستی تصریح کرد: «امروزه موضوعاتی همچون تغییر اقلیم، آلودگی هوا، مدیریت پسماند و مصرف انرژی، نیازمند همکاری همهجانبه نهادهای علمی و اجرایی است و برگزاری این نشستها نیز در همین راستا و با هدف تقویت ادبیات سیاستگذاری محیط زیست کشور انجام شد.»
وی در پایان ضمن قدردانی از سخنرانان، مدیران نشستها و مشارکتکنندگان این رویدادها، ابراز امیدواری کرد استمرار چنین برنامههایی به ارتقای آگاهی عمومی، تقویت تعاملات علمی و توسعه رویکردهای پایدار در مدیریت محیط زیست کشور منجر شود.
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