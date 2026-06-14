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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

برگزاری نشست‌های تخصصی محیط زیست با محوریت چالش‌های اولویت‌دار کشور

برگزاری نشست‌های تخصصی محیط زیست با محوریت چالش‌های اولویت‌دار کشور

هم‌زمان با هفته محیط زیست، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، سلسله نشست‌های علمی و تخصصی را با محوریت بررسی مهم‌ترین چالش‌های محیط زیستی کشور برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مره به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، هم‌زمان با فرارسیدن هفته محیط زیست، مجموعه‌ای از نشست‌های علمی، تخصصی و آموزشی با هدف بررسی مهم‌ترین مسائل و چالش‌های محیط زیستی کشور در این پژوهشکده و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

جلیل بادام‌فیروز، رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی برای مقابله با بحران‌های محیط زیستی گفت: «هفته محیط زیست فرصتی ارزشمند برای هم‌افزایی میان پژوهشگران، متخصصان، سیاست‌گذاران و فعالان این حوزه است تا با تکیه بر دانش و گفت‌وگوی علمی، راهکارهای عملی برای حل مسائل اولویت‌دار کشور ارائه شود.»

وی با اشاره به محورهای نشست‌های برگزارشده افزود: آسیب‌شناسی و بررسی تعهد مسئولان، مسئولیت شهروندی در کاهش آلودگی هوا با تأکید بر نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و کنترل آلاینده‌های صنعتی، حکمرانی تغییر اقلیم و تأثیر آن بر سیاست‌گذاری کشور، منشأیابی ذرات و اجرای طرح اسقاط خودرو، بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان، نقش همکاری‌های علمی در ارزیابی گزارش‌های IPCC، نظارت بر مدیریت زیست‌محیطی فاضلاب و حفاظت از منابع آب و خاک، مدیریت جامع زیست‌بوم‌های تالابی و پایش پسماندهای پلاستیکی در سواحل ایران، از جمله موضوعات مورد بررسی در این نشست‌ها بوده است.

رئیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار ادامه داد: «انتخاب این موضوعات نشان می‌دهد پژوهشکده رسالت خود را در پیوند دادن پژوهش با نیازهای واقعی جامعه و حمایت از تصمیم‌سازی علمی در حوزه محیط زیست با جدیت دنبال می‌کند.»

بادام‌فیروز همچنین با اشاره به ضرورت نگاه میان‌رشته‌ای در حل مسائل محیط زیستی تصریح کرد: «امروزه موضوعاتی همچون تغییر اقلیم، آلودگی هوا، مدیریت پسماند و مصرف انرژی، نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادهای علمی و اجرایی است و برگزاری این نشست‌ها نیز در همین راستا و با هدف تقویت ادبیات سیاست‌گذاری محیط زیست کشور انجام شد.»

وی در پایان ضمن قدردانی از سخنرانان، مدیران نشست‌ها و مشارکت‌کنندگان این رویدادها، ابراز امیدواری کرد استمرار چنین برنامه‌هایی به ارتقای آگاهی عمومی، تقویت تعاملات علمی و توسعه رویکردهای پایدار در مدیریت محیط زیست کشور منجر شود.

کد مطلب 6860206

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