بازسازی ۱۲۰۰ واحد آموزشی با مشارکت مردم و خیرین در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات وزارت آموزش و پرورش در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: استمرار جریان آموزش نخستین اولویت ما بود که برای آن سه سناریوی آموزش مجازی در شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی ایران و تولید درسنامه‌های آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق فاقد دسترسی طراحی شد.

کاظمی افزود: ارتباط مستمر معلمان با دانش‌آموزان و خانواده‌ها موجب ایجاد آرامش و امید در جامعه شد، هرچند تعطیلی آموزش حضوری و حضور مداوم دانش‌آموزان در خانه، آسیب‌هایی را به همراه داشت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حادثه میناب، آن را جنایتی هولناک و هدفمند از سوی دشمن دانست و گفت: این اقدام با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه انجام شد و نشان‌دهنده ماهیت داعش‌گونه رژیم صهیونیستی بود.

تمرکز فعالیت‌های فرهنگی در پنج عرصه

کاظمی ادامه داد: همزمان با استمرار آموزش، فعالیت‌های پرورشی و تبلیغی در پنج عرصه مدرسه، خیابان، میدان، فضای مجازی و رسانه و در هشت محور دنبال شد و مأموریت آموزش و پرورش، پشتیبانی از میدان و تقویت حضور مردم بود.

وی اظهار کرد: تلاش شد هر کلاس درس به پایگاهی فرهنگی برای بصیرت‌افزایی و تقویت روحیه ملی تبدیل شود و در این زمینه، حضور گسترده دانش‌آموزان و معلمان در صحنه‌های مختلف، اتفاقات ارزشمندی را رقم زد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به خسارت‌های وارد شده به زیرساخت‌های آموزشی کشور گفت: در جریان جنگ، یک هزار و ۵۰۷ واحد آموزشی آسیب دیدند و ۱۶ مدرسه به صورت مستقیم ۸ مورد اصابت موشک قرار گرفتند که حادثه میناب، نمونه بارز آن بود.

کاظمی بیان کرد: تاکنون حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد آموزشی با مشارکت مردم، خیرین، گروه‌های جهادی، سازمان نوسازی مدارس و ادارات کل استانی بازسازی و به چرخه آموزش بازگشته‌اند.

افزایش مشارکت خیرین مدرسه‌ساز

وی با اشاره به رشد مشارکت مردمی گفت: میزان کمک خیرین از ۱۱ همت در سال ۱۴۰۳ به ۲۸.۵ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز پنج همت کمک جذب شده است.

کاظمی با بیان اینکه نهضت توسعه عدالت آموزشی حتی در شرایط جنگی نیز ادامه یافت، از همراهی استاندار خراسان جنوبی و مدیران استان در پیشبرد این طرح تقدیر کرد و گفت: پروژه‌های آموزشی در شهرک‌های جدید، مسکن مهر، روستاها و شهرها با قدرت در حال اجراست.

تعویق امتحانات نهایی برای فراهم شدن حضور مردم در مراسم تشییع

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید امت، اظهار داشت: با تصمیم دولت و برای فراهم شدن امکان حضور گسترده مردم، امتحانات نهایی یک هفته به تعویق افتاد.

وزیر آموزش و پرورش افزود: ستادهای ویژه‌ای در تهران، قم، مشهد و سمنان تشکیل شده و تمام ظرفیت‌های آموزش و پرورش برای خدمت‌رسانی و میزبانی از زائران و شرکت‌کنندگان بسیج شده است.

کاظمی با بیان اینکه حادثه میناب پس از جنگ جهانی دوم کم‌سابقه است، گفت: دولت در هشت محور و شش کارگروه ویژه، پیگیری ابعاد مختلف این فاجعه را در دستور کار قرار داده است.

وی تأکید کرد: خون مظلومانه شهدای میناب، فرماندهان شهید و رهبر شهید امت، زمینه‌ساز شکست رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش خود از تدوین برنامه‌ای ویژه برای انتقال رخدادهای سال ۱۴۰۴ و ابتدای ۱۴۰۵ به نسل آینده خبر داد و گفت: زندگی رهبر شهید، فرماندهان شهید، شهدای میناب و حوادث این دوران در کتاب‌های درسی، برنامه‌های فرهنگی و هنری و فعالیت‌های تربیتی بازتاب خواهد یافت.