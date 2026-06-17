به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مظاهری ظهر چهارشنبه در آیین افتتاحیه طرح شهید«عجمیان» که در مدرسه مقداد حسن‌آباد ناحیه دو همدان برگزار شد، اظهار کرد: طرح شهید عجمیان به یاد شهید عجمیان، از پیشگامان فعالیت‌های جهادی در حوزه مدرسه‌سازی، نام‌گذاری شده و هدف آن شاداب‌سازی و بهسازی مدارس استان است.

وی با اشاره به عملکرد این طرح در سال‌های گذشته گفت: در دو سال گذشته ۱۱۵ مدرسه و سال گذشته نیز ۱۳۵ مدرسه در استان رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی شدند و امسال نیز شاداب‌سازی ۱۵۰ مدرسه در دستور کار قرار گرفته است.

مسئول بسیج دانش‌آموزی استان همدان با قدردانی از اداره کل نوسازی مدارس استان همدان که حدود سه میلیارد تومان رنگ و مصالح مورد نیاز این طرح را تامین کرده است، افزود: در مدرسه مقداد حسن‌آباد، عملیات رنگ‌آمیزی، تعویض شیرآلات و ترمیم درب‌ها با حضور ۲۲ دانش‌آموز جهادگر در کمتر از 2 روز انجام شد.

وی با بیان اینکه گروه جهادی خواهران، زیباسازی فضای بیرونی مدرسه را بر عهده گرفتند و آسفالت حیاط مدرسه نیز از سوی یکی از خیرین تقبل شده است، ادامه داد: هزینه رنگ‌آمیزی این مدرسه در بخش خصوصی حدود ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده که با حضور جهادگران به صورت رایگان انجام می‌شود.

گفتنی است در پایان این مراسم، یکی از خیرین مدرسه‌ساز مبلغ ۵۰ میلیون تومان به اجرای این طرح اختصاص داد.